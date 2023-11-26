Описание приготовления:

Этот вариант — прекрасная находка для фуршета и праздничного стола. К тому же все продукты можно купить в магазине. Чтобы фету нарезать ровно, сыр может крошиться, нужен очень острый нож и быстрые движения. Маслины можно заменить оливками без косточек или фаршированные лимоном.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маслины Блюдо: Закуски / Канапе

Состав / Ингредиенты:

Фета 100 Грамм

Черри 100 Грамм

Маслины 50 Грамм (без косточек)

Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

136 ккал

Калорийность

10 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Канапе с маслинами и сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления канапе с маслинами и сыром. С маслин слейте жидкость, черри вымойте и обсушите.

Черри разрежьте на две половинки.

Фету порежьте на кубики размером с черри.

Шпажкой проткните маслину, затем половинку черри срезом вверх по серединке и вставьте в сыр. Украсьте канапе зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!