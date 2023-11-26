Описание приготовления:
Этот вариант — прекрасная находка для фуршета и праздничного стола. К тому же все продукты можно купить в магазине. Чтобы фету нарезать ровно, сыр может крошиться, нужен очень острый нож и быстрые движения. Маслины можно заменить оливками без косточек или фаршированные лимоном.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маслины Блюдо: Закуски / Канапе
Состав / Ингредиенты:
- Фета 100 Грамм
- Черри 100 Грамм
- Маслины 50 Грамм (без косточек)
- Зелень По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
136 ккал
Калорийность
10 г
Белки
5 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Канапе с маслинами и сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления канапе с маслинами и сыром. С маслин слейте жидкость, черри вымойте и обсушите.
Черри разрежьте на две половинки.
Фету порежьте на кубики размером с черри.
Шпажкой проткните маслину, затем половинку черри срезом вверх по серединке и вставьте в сыр. Украсьте канапе зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!