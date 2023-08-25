ГлавнаяРецептыВкуснее мороженого – рецепт сорбета для тех, кто ценит настоящий вкус фруктов Вкуснее мороженого – рецепт сорбета для тех, кто ценит настоящий вкус фруктов Admin 25 августа 2023 На чтение: 2 минуты Нравится: 0 Кроме мороженого, летом можно лакомиться холодными сорбетами. Отличие от мороженого в том, что в состав лакомства не входят молочные продукты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сорбет можно готовить из любых фруктов или ягод или их смеси. Однако вкусными вкусами являются арбуз, персик, клубника и ароматная дыня. Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Рецепт сорбета из персиков Время: 6 часов Порции: 4 Ингредиенты: – 500 граммов клубники; – 1 килограмм персиков; – 150 граммов сахара; – 11 граммов пектина; – 20 – 30 грамм сока лимона. Приготовление: Персики бланшируем в кипятке примерно 45 секунд и перекладываем в воду со льдом. Затем легко зачищаем от кожуры, а мякоть снимаем с косточки дольками. Клубнику моем, зачищаем от зеленых хвостиков, блендером делаем из нее пюре, добавляем лимонный сок. Получившееся пюре ставим на огонь и сразу добавляем сахар, который предварительно смешиваем с пектином. Венчиком размешиваем сахар пока пюре едва теплое и доводим до кипения смесь – интенсивно помешивая венчиком. Даем прокипеть хотя бы минутку. Добавляем кусочки персиков и прогреваем смесь до кипения, держим 3 – 4 минуты на огне, чтобы полностью хорошо прогрелся персик. Смесь перебиваем в однородную массу. По желанию можно добавить еще сахар или лимонный сок, охлаждаем. Наливаем все в миску и ставим в морозилку на 6 – 7 часов. Пока смесь замораживается, ее нужно помешивать, где-то с 3 – 4-х часов. Это все чтоб смесь не взялась одним куском. Когда все готово, можно еще раз быстро «пробить» смесь блендером в чашке с горизонтальными лезвиями до однородной консистенции. После этого поставить в морозилку еще на пол часа. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить галету с персиками по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Ницца: путеводитель по Ривьере с её лазурными берегамиРеновация топливной системы — Топливные баки Mercedes-BenzХрустящий салат из свежей капусты с уксусомКофе по-грузинскиНазваны города Европы с самыми дешевыми и самыми дорогими отелями этим летом Поделитесь с друзьями Нравится: 0