Вкуснее мороженого – рецепт сорбета для тех, кто ценит настоящий вкус фруктов

Кроме мороженого, летом можно лакомиться холодными сорбетами. Отличие от мороженого в том, что в состав лакомства не входят молочные продукты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сорбет можно готовить из любых фруктов или ягод или их смеси. Однако вкусными вкусами являются арбуз, персик, клубника и ароматная дыня.

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Рецепт сорбета из персиков

Время: 6 часов

6 часов Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов клубники;

– 1 килограмм персиков;

– 150 граммов сахара;

– 11 граммов пектина;

– 20 – 30 грамм сока лимона.

Приготовление:

Персики бланшируем в кипятке примерно 45 секунд и перекладываем в воду со льдом. Затем легко зачищаем от кожуры, а мякоть снимаем с косточки дольками.

Клубнику моем, зачищаем от зеленых хвостиков, блендером делаем из нее пюре, добавляем лимонный сок.

Получившееся пюре ставим на огонь и сразу добавляем сахар, который предварительно смешиваем с пектином.

Венчиком размешиваем сахар пока пюре едва теплое и доводим до кипения смесь – интенсивно помешивая венчиком. Даем прокипеть хотя бы минутку.

Добавляем кусочки персиков и прогреваем смесь до кипения, держим 3 – 4 минуты на огне, чтобы полностью хорошо прогрелся персик.

Смесь перебиваем в однородную массу. По желанию можно добавить еще сахар или лимонный сок, охлаждаем. Наливаем все в миску и ставим в морозилку на 6 – 7 часов.

Пока смесь замораживается, ее нужно помешивать, где-то с 3 – 4-х часов. Это все чтоб смесь не взялась одним куском.

Когда все готово, можно еще раз быстро «пробить» смесь блендером в чашке с горизонтальными лезвиями до однородной консистенции. После этого поставить в морозилку еще на пол часа.

Приятного аппетита!

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