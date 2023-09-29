Ученые нашли сочетание продуктов, которое активирует мозг

Исследовательская группа из Медицинского центра Университета Раша в США изобрела MIND-диету. По словам авторов этой программы питания, она улучшает работу мозга и оказывает благотворное влияние на все системы организма.

Как передает «Учительская газета», диета MIND опирается на принципы средиземноморской диеты и системы питания, рекомендуемой гипертоникам. В нее вошли 14 продуктов, а целых 9 из них направлены на активизацию когнитивных способностей человека.

Полезной едой для мозга ученые посчитали мясо курицы, рыбу, злаки, листовые овощи, орехи, фрукты, ягоды, оливковое масло и вино. При этом в MIND-диету можно включать и другие продукты, правда, в незначительных количествах.

Эффект новой диеты проверили в ходе эксперимента на 604 добровольцах, которые страдали от болезни Альцгеймера или имели предрасположенность к ней, несбалансированно питались и имели лишний вес.

Всех испытуемых поделили на две группы: первые следовали диете MIND, вторых просто перевели на относительно здоровое питание. В конце эксперимента выяснилось, что все участники смогли снизить вес, но умственные способности улучшились только у представителей первой группы.

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