Вкуснее обычной аджики: рецепт острого томатного соуса на зиму

Соус получается очень острым и имеет яркий вкус.

Рецептов соусов на зиму на основе помидоров существует очень многие. Самый известные из них, пожалуй, – вареная аджика и кетчуп. Однако есть и другие не менее вкусные соусы, приготовить которые не представляется сложным, а по своим качествам они даже лучше уже упомянутой аджики. Рецептом одного из таких соусов поделились в блоге «Домашняя консервация». Его большой плюс в том, что он не нуждается в варке. Продукт получается с очень острым пикантным вкусом. По факту это та же аджика, но с более ярким вкусом.

Соус на зиму без варки

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

красный болгарский перец – 1 кг;

чеснок – 300-350 гр;

горький перец – 200 гр;

соль – по вкусу, примерно – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры и перец помыть. Помидоры залить на пару минут кипятком, после чего снять с них кожицу.

Перец, сладкий и горький, очистить от семян. Помидоры и перцы сложить в чашу блендера, добавить попущенный через пресс чеснок, перетереть все в однородную массу. Если продуктов больше, то тогда лучше воспользоваться мясорубкой.

В полученную массу положить соль, перемешать и разложить по сухим, заранее простерилизованным баночкам. Закрыть банки крышками и отправить в холодильник на сутки. Хранить в темном прохладном месте.

Ранее Фокус писал, как приготовить соус сацебели на зиму.