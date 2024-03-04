Шкембе чорба: болгарский суп

Говяжий рубец или желудок — это субпродукт, который получают во время разделки быка либо коровы. Совсем небольшое количество хозяек готовят что-то из него. Дело в том, что подготовка этого субпродукта довольно сложная и кропотливая. Однако в Болгарии говяжий рубец просто обожают и готовят с ним потрясающий суп, известный под названием шкембе чорба.

Это блюдо выходит не только вкусным, но и полезным. Ведь в рубце практически нет жира. К тому же он на 95 % состоит из белка и имеет низкую калорийность. Также говяжий рубец богат витаминами многих групп, кальцием, магнием, фосфором и серой. Это отличный продукт для тех, у кого наблюдаются проблемы с органами ЖКТ.

Как готовится шкембе чорба (суп из говяжьего рубца)

Перед варкой такого блюда следует верно подготовить основной ингредиент. Его недостаточно будет промыть водой. Тщательно счистите с говяжьего рубца все загрязнения, а затем замочите его в уксусе на 3 часа. Потом разрежьте рубец и залейте его водой. Доведите всё до кипения и через 3 минуты слейте жидкость. Повторите эту процедуру еще 4 раза. Тогда готовый бульон не будет иметь специфического запаха коровьего желудка.

Ингредиенты

Говяжий рубец700 г Молоко500 мл Сливочное масло40 г Чеснок4 зуб. Паприка5 г Лавровый лист1 шт. Черный перец (горошком) по вкусу Перец душистый по вкусу Соль по вкусу Винный уксус40 мл Лук50 г Лук-порей50 г

Приготовление

Тщательно очищаем говяжий рубец от загрязнений. Соскабливаем их, используя острый нож. Хорошенько промываем рубец. Помещаем его в кастрюлю. Заливаем рубец 3 л воды.Доводим содержимое кастрюли до кипения. Варим говяжий рубец в течение 6 часов, установив медленный огонь. Постоянно снимаем пенку. Достаем рубец из кастрюли. Добавляем к бульону очищенную от шелухи луковицу и сельдерей. Провариваем всё еще полчаса. Затем достаем овощи из бульона.Измельчаем чеснок через пресс. Добавляем его, черный и душистый перец, а также лавровый лист к бульону. Всыпаем соль по вкусу. Хорошенько перемешиваем.Разогреваем на сковороде сливочное масло. Добавляем к нему молотую паприку. Хорошенько перемешиваем. Поджариваем слегка эту смесь, затем вливаем к ней молоко.Доводим содержимое сковороды до кипения, активно помешивая. Вливаем смесь к 1 л бульона. Провариваем всё вместе в течение 10 минут. Говяжий рубец нарезаем на полосочки среднего размера. Возвращаем его в кастрюлю. Вливаем в нее винный уксус. Хорошенько перемешиваем и через минуту выключаем огонь.

Разлейте готовый суп из рубца по тарелкам и при желании посыпьте его рубленой свежей зеленью (к примеру, петрушкой). Также не забудьте презентовать с шкембе чорбой ломтики хлеба. Приятного аппетита!