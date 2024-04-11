ГлавнаяРецептыВкусно и дешево: как замариновать куриные крылышки и голени для гриля Вкусно и дешево: как замариновать куриные крылышки и голени для гриля На чтение: 2 минуты Краткая версия новости От маринада зависит не только вкус и аромат мяса, но и его текстура. Курятина – универсальное мясо для приготовления на гриле. Подавать мясо к столу можно прямо с гриля. Теплая погода непременно пробуждает желание выйти на улицу и наслаждаться теплом солнца, компанией друзей и, конечно же, ароматными блюдами с гриля. Сезон застолий на свежем воздухе начался, а это значит, что пришло время зажигать угли и готовить вкусные блюда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Универсальное мясо для гриля – курица. Стоит недорого, а еще сочетается с любым маринадом. От правильно подобранных специй и ингредиентов зависит не только аромат и вкус, но и текстура мяса. Интересно Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Голени и куриные крылышки на гриле Время: 1 час Порций: 6 Такая вкуснятина / Фото unsplash Ингредиенты: – 1 килограмм куриных голеней и крылышек; – 60 миллилитров соевого соуса (около 4 столовых ложек); – 3 столовые ложки меда; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 2 зубчика чеснока (или 1 чайная ложка сухого чеснока); – 2 столовые ложки лимонного сока; – 1 чайная ложка молотого черного перца; – 1 чайная ложка паприки (сладкой или копченой). Приготовление: В миске смешайте соевый соус, мед, оливковое масло, измельченный чеснок лимонный сок, молотый черный перец, паприку. Куриные голени и крылышки хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами. Выложите курицу в маринад и перемешайте, чтобы каждый кусок был тщательно покрыт. Оставьте в холодильнике мариноваться на несколько часов или на ночь. Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Выложите куриные голени и крылышки на гриль и жарьте до готовности и до золотистой корочки, периодически переворачивая, примерно 25 – 30 минут. Во время жарки можно периодически смазывать курицу остатками маринада для дополнительной влаги и вкуса. Подавайте горячими, украсив при желании зеленым луком. Как вкусно приготовить курицу: вариант в вакууме. Поделитесь с друзьями