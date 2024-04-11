Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из красной капусты с виноградом. Вместо красного винного уксуса можно использовать яблочный или лимонный сок. Виноград можно использовать любого сорта, выбирайте на свой вкус: сладкий или кислый, но сорта без косточек подойдут лучше всего. Салат получается легким, ярким и насыщенным по вкусу.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Виноград / Ягоды / Красная капуста Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста краснокочанная 200 Грамм
- Виноград 90 Грамм
- Яблоко "Гренни Смит" 1/2 Штуки
- Соль По вкусу
- Масло оливковое 15 Миллилитров
- Красный винный уксус 1.5 Чайных ложки
- Горчица зернистая 1/2 Чайных ложки
- Мед 1 Чайная ложка
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
90 ккал
Калорийность
0 г
Белки
7 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из красной капусты с виноградом»
Подготовьте все ингредиенты.
Красную капусту тонко нашинкуйте. Подсолите и пожмите руками, чтобы она стала мягче. Отложите миску с капустой в сторону.
Яблоко нарежьте тонкими ломтиками или соломкой. Виноград отделите от веточки, затем каждую ягоду разрежьте пополам или кружочками, если виноград крупный.
Для заправки смешайте оливковое масло с красным винным уксусом, зернистой горчицей и медом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
Переложите виноград и яблоко в миску к красной капусте, влейте заправку.
Аккуратно перемешайте салат.
Салат из красной капусты с виноградом готов, приятного вам аппетита!