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Салат из красной капусты с виноградом

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Салат из красной капусты с виноградом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из красной капусты с виноградом. Вместо красного винного уксуса можно использовать яблочный или лимонный сок. Виноград можно использовать любого сорта, выбирайте на свой вкус: сладкий или кислый, но сорта без косточек подойдут лучше всего. Салат получается легким, ярким и насыщенным по вкусу.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Виноград / Ягоды / Красная капуста Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста краснокочанная 200 Грамм
  • Виноград 90 Грамм
  • Яблоко "Гренни Смит" 1/2 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Масло оливковое 15 Миллилитров
  • Красный винный уксус 1.5 Чайных ложки
  • Горчица зернистая 1/2 Чайных ложки
  • Мед 1 Чайная ложка
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

90 ккал

Калорийность

0 г

Белки

7 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из красной капусты с виноградом»

Салат из красной капусты с виноградом

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из красной капусты с виноградом

Красную капусту тонко нашинкуйте. Подсолите и пожмите руками, чтобы она стала мягче. Отложите миску с капустой в сторону.

Салат из красной капусты с виноградом

Яблоко нарежьте тонкими ломтиками или соломкой. Виноград отделите от веточки, затем каждую ягоду разрежьте пополам или кружочками, если виноград крупный.

Салат из красной капусты с виноградом

Для заправки смешайте оливковое масло с красным винным уксусом, зернистой горчицей и медом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Салат из красной капусты с виноградом

Переложите виноград и яблоко в миску к красной капусте, влейте заправку.

Салат из красной капусты с виноградом

Аккуратно перемешайте салат.

Салат из красной капусты с виноградом

Салат из красной капусты с виноградом готов, приятного вам аппетита!

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