Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из красной капусты с виноградом. Вместо красного винного уксуса можно использовать яблочный или лимонный сок. Виноград можно использовать любого сорта, выбирайте на свой вкус: сладкий или кислый, но сорта без косточек подойдут лучше всего. Салат получается легким, ярким и насыщенным по вкусу.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Виноград / Ягоды / Красная капуста Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста краснокочанная 200 Грамм

Виноград 90 Грамм

Яблоко "Гренни Смит" 1/2 Штуки

Соль По вкусу

Масло оливковое 15 Миллилитров

Красный винный уксус 1.5 Чайных ложки

Горчица зернистая 1/2 Чайных ложки

Мед 1 Чайная ложка

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

90 ккал

Калорийность

0 г

Белки

7 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из красной капусты с виноградом»

Подготовьте все ингредиенты.

Красную капусту тонко нашинкуйте. Подсолите и пожмите руками, чтобы она стала мягче. Отложите миску с капустой в сторону.

Яблоко нарежьте тонкими ломтиками или соломкой. Виноград отделите от веточки, затем каждую ягоду разрежьте пополам или кружочками, если виноград крупный.

Для заправки смешайте оливковое масло с красным винным уксусом, зернистой горчицей и медом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Переложите виноград и яблоко в миску к красной капусте, влейте заправку.

Аккуратно перемешайте салат.

Салат из красной капусты с виноградом готов, приятного вам аппетита!