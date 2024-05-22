Описание приготовления:

У меня на решетку чаши аэрогриля уместилось лишь пять половинок перцев, поэтому шестую я запекала во второй заход. Перцы пропеклись за 25 минут со всех сторон идеально, поэтому важно не увеличивать время, чтобы блюдо не подгорело.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Болгарский перец 3 Штуки

Фарш 300 Грамм (говядина и свинина)

Лук репчатый 1 Штука

Рис 60 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки

Сметана 6 Чайных ложек

Количество порций 3

Калорийность

123 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные перцы в аэрогриле»

Подготовьте все ингредиенты сразу. Перцы помойте в проточной воде, промойте рис до прозрачной жидкости.

Промытый рис выложите в сотейник, залейте водой и отворите почти до готовности, затем слейте воду, откинув на дуршлаг.

В миску выложите весь фарш, добавьте соль, молотый перец, натрите очищенную луковицу на мелкую терку. Перемешайте.

Добавьте к фаршу отварной рис.

Перемешайте все эти ингредиенты до полного соединения.

Каждый перец разрежьте на две части и удалите семена.

Заполните каждую половинку перца начинкой из фарша.

Выложите все заполненные половинки перцев на нижнюю решетку чаши аэрогриля, смажьте поверхность каждой половинки перцев одной чайной ложкой сметаны, включите максимальный обдув и запекайте при температуре 200 градусов в течение 25 минут.

Готовые фаршированные перцы подавайте к столу горячими.