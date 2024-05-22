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Фаршированные перцы в аэрогриле

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Фаршированные перцы в аэрогриле

Описание приготовления:

У меня на решетку чаши аэрогриля уместилось лишь пять половинок перцев, поэтому шестую я запекала во второй заход. Перцы пропеклись за 25 минут со всех сторон идеально, поэтому важно не увеличивать время, чтобы блюдо не подгорело.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

  • Болгарский перец 3 Штуки
  • Фарш 300 Грамм (говядина и свинина)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Рис 60 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
  • Сметана 6 Чайных ложек

Количество порций 3

Калорийность

123 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные перцы в аэрогриле»

Фаршированные перцы в аэрогриле

Подготовьте все ингредиенты сразу. Перцы помойте в проточной воде, промойте рис до прозрачной жидкости.

Фаршированные перцы в аэрогриле

Промытый рис выложите в сотейник, залейте водой и отворите почти до готовности, затем слейте воду, откинув на дуршлаг.

Фаршированные перцы в аэрогриле

В миску выложите весь фарш, добавьте соль, молотый перец, натрите очищенную луковицу на мелкую терку. Перемешайте.

Фаршированные перцы в аэрогриле

Добавьте к фаршу отварной рис.

Фаршированные перцы в аэрогриле

Перемешайте все эти ингредиенты до полного соединения.

Фаршированные перцы в аэрогриле

Каждый перец разрежьте на две части и удалите семена.

Фаршированные перцы в аэрогриле

Заполните каждую половинку перца начинкой из фарша.

Фаршированные перцы в аэрогриле

Выложите все заполненные половинки перцев на нижнюю решетку чаши аэрогриля, смажьте поверхность каждой половинки перцев одной чайной ложкой сметаны, включите максимальный обдув и запекайте при температуре 200 градусов в течение 25 минут.

Фаршированные перцы в аэрогриле

Готовые фаршированные перцы подавайте к столу горячими.

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