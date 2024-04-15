Знаменитый салат из 3-х ингредиентов. Рецепт за 5 минут: всегда готовлю его, когда гости на пороге

Салаты с копченой куриной грудкой могут быть весьма полезны для организма. Копченая куриная грудка содержит большое количество белка, который помогает строить и восстанавливать ткани в организме. Также она может быть источником важных минералов, таких как железо, цинк и селен.

Важно отметить, что при выборе копчёной куриной грудки необходимо обращать внимание на качество продукта и способ копчения. Лучше выбирать продукты, приготовленные с использованием натуральных методов копчения.

Расскажем, как приготовить салат с копченой куриной грудкой.

Ингредиенты:

Куриная грудка копченая — 260 г;

Ананасы — 300 г;

Сыр — 100 г;

Майонез — 3 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Чеснок — 2 зубчика.

Приготовление салата:

Нарезаем маленьким кубиком копченую куриную грудку и ананасы, смешиваем в салатнике. Натираем на крупной терке сыр и высыпаем его в салат.

В отдельную миску добавляем майонез, солим и пропускаем к нему пару зубчиков чеснока через пресс, перемешиваем.

Заправляем салат данным соусом и смешиваем.

Таким образом легко получается салат с копченой куриной грудкой.

Майонез можно заменить на сметану или греческий йогурт, чтобы блюдо было более диетическим.

Также не запрещается добавлять в салат другие овощи, например, салат Айсберг.