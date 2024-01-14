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Вкусные и нежные пончики: рецепт десерта для любителей сладкого

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Вкусные и нежные пончики: рецепт десерта для любителей сладкого

Готовые пончики можно полить любым шоколадом, растопленным на водяной бане. Сверху их присыпают орехами, цукатами или другими ингредиентыми по своему вкусу.

Мягкие и ароматные пончики – блюдо, которое скрасит даже самых холодный вечер. Политые белым шоколадом и посыпанные фисташками, они станут чудесным аккордом дня. Как приготовить такие пончики, рассказали в блоге «Простые рецепты».

Пончики

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 300 мл;
  • дрожжи – 2 ч. л;
  • сахар – 100 гр;
  • соль – щепотка;
  • яйцо – 2 шт;
  • сливочное масло – 80 гр;
  • ванильный сахар для аромата;
  • мука (до мягкой консистенции) – 600-750 гр (+/-50 гр).

Способ приготовления:

Тесто замесить и убрать в теплое место на полтора часа, после раскатать в не очень тонкий пласт и вырезать пончики. Сделать это можно стаканом, а крышечкой сделать дырочки. Пончики оставить на припыленной мукой поверхности на 30-40 минут под полотенцем на расстойку. Они увеличатся в размере, станут пухлыми.

Обжарить пончики на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до румяности. Готовые пончики украсить растопленным на водяной бане молочным, молочным или черным шоколадом и посыпать фисташками или арахисом.

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