Вкусный десерт для всей семьи: рецепт новогоднего печенья

Запах свежевыпеченного печенья наполняет каждый уголок кухни, вся семья собралась вместе – в новогодние праздники такая атмосфера особенно волшебна. Сохраните себе простой рецепт для праздника, который сделает эту идиллическую картину совершенной.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Создание неповторимых вкусностей – это не только кулинарная традиция, но и способ согреть сердца и создать особую атмосферу. В эти дни, когда семья соединяется вокруг стола, новогоднее печенье становится маленькой порцией тепла и внимания, которое мы можем дарить друг другу.

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Рецепт новогоднего печенья

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Праздничное лакомство / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 130 грамм сливочного масла;

– пол стакана мелкого сахара или сахарной пудры;

– 1 яйцо;

– 250 грамм пшеничной муки;

– пол чайной ложки разрыхлителя;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– пол чашки кокосовой стружки

– сахарная пудра для посыпки;

– варенье из малины по вкусу.

Приготовление:

Сливочное масло нарежьте кубиками и доведите до комнатной температуры. Яйцо также достаньте из холодильника. Кокосовую стружку измельчите в кофемолке. Смешайте муку с молотой кокосовой стружкой, разрыхлителем и ванильным сахаром и отставьте. В отдельной миске взбейте масло с мелким сахаром или сахарной пудрой до образования пышной массы примерно 7 минут. Добавьте яйцо и взбивайте еще 3 минуты. Добавьте смесь с мукой и стружкой и кропотливо перемешайте до однородности. Поставьте его в холодильник примерно на 1 час. Разделите тесто на 3 части. Пока работаете с первой частью теста, остальное держите в холодильнике. Разогрейте духовку до 160 градусов. Раскатайте тесто, при необходимости присыпав его мукой. Вырежьте кружочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Всего у нас получится 40 кружочков. Из половины кругов вырежьте звезду. Вырезанные звездочки выложите на противень и выпекайте примерно 15 минут. Соедините оставшееся тесто и снова вырежьте печенье. Выпекайте остальное тесто из холодильника. После выпечки смазать все печенье чайной ложкой варенья, а печенье с вырезанной звездочкой посыпьте сахарной пудрой через ситечко. Поместите их на печенье смазанное вареньем и осторожно прижмите. Печенье готово к подаче.

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