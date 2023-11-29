Торт «Сказка» с черносливом: как приготовить оригинальный десерт

Вкусный и нежный торт готовится со сметанным кремом и черносливом.
Рецепт торта «Сказка» известен многим с детства. Он получается пышный, с нежным сметанным кремом и пикантными кусочками чернослива. Приготовить такой торт легко и он точно станет вашим любимым. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Торт «Сказка
Ингредиенты:
- 4 желтка;
- 1 ст. л. сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 1 ст. л. сметаны;
- 0,5 ч. л. соды погашенной уксусом;
- 350 г муки (может быть больше);
- 600-700 мл сметаны, или сливок;
- 1 ст. л. сахара;
- 5 г ванильного сахара;
- 200 г чернослива;
- 200 г грецких орехов.
Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде, стряхните шелуху, перемелите в блендере.
Чернослив без косточек также перемелите в блендере.
Взбейте четыре желтка с сахаром. Добавить растопленное, но не горячее сливочное масло и перемешайте. Добавьте сметану (1 ст. л.).
Добавляйте муку небольшими порциями и замешайте мягкое тесто. Отправьте его в холодильник на час.
Поделите тесто на 10 кусочков.
Раскатайте тесто в тонкие лепешки. Выпекайте каждый корж на пергаменте при температуре 175 градусов по 10 минут, пока они не станут румяными.
Теперь готовьте крем. Сливки взбейте с сахаром.
Сформируйте торт: выложите корж, сверху взбитые сливки, затем перемолотые орешки, накройте коржом, выложите крем и чернослив. Повторяйте, пока коржи не закончатся. Верхний корж украсьте кремом.
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