ГлавнаяРецептыЕсли нет плиты – не беда: пирог на сковороде за 15 минут Если нет плиты – не беда: пирог на сковороде за 15 минут На чтение: 1 минута Этот десерт очень быстро готовить, а смакует он просто каждому. Несколько привычных ингредиентов и простых девайсов – и невероятное блюдо уже на вашем столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Идеальный десерт– это когда быстро и вкусно. Пирог на сковороде отвечает этим критериям и заслуживает того, чтобы быть в вашем кулинарном арсенале. Не упустите Как жарить куриное филе, чтобы оно получилось сочным: ошибки, портящие блюдо Рецепт пирога на сковороде Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 стакан фруктов; – 1 столовая ложка вина; – 2 столовые ложки меда; – 3 яйца; – 3 столовые ложки сахарной пудры; – пол стакана муки; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 3 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Фрукты следует разделить на более мелкие кусочки. Выложите их в сковороду, добавьте любое вино и мед. Обжаривайте все вместе несколько минут. Яичные белки взбейте с сахарной пудрой до образования крепкой меренги, затем добавьте желтки и аккуратно перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и масло. Вылейте тесто на фрукты, разровняйте верх и жарьте под крышкой на слабом газе до 10 минут. Проверьте палочкой готовность пирога. Откройте крышку, снимите с огня и оставьте на сковороде еще на 5 минут. По истечении этого времени выложите пирог на блюдо (фруктами вверх) и щедро посыпьте сахарной пудрой. Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике: интересные детали. Поделитесь с друзьями