ГлавнаяРецептыМагия новогоднего стола: какой рецепт мяса выбрать для праздника Магия новогоднего стола: какой рецепт мяса выбрать для праздника На чтение: 2 минуты Сочная свинина – отличный вариант для вкусного новогоднего ужина. Это элегантное блюдо, идеально подходящее для торжественных случаев. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Новый Год – это время радости, празднований и, конечно же, исключительной вкусной еды. И если вы решили поражать гостей и близких особенно удачно приготовленным мясом, то медальоны из корейки и грибов – именно то, что вам нужно. Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рецепт свинины на Новый год Время: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм свиной корейки без костей; – 100 грамм муки; – 100 грамм панировочных сухарей; – 3 яйца; – 2 луковицы; – 400 грамм шампиньонов; – 100 грамм масла; – 200 грамм масла; – 400 грамм сыра гауда; – специи: соль, перец по вкусу. Приготовление: Свиную корейку нарежьте ломтиками толщиной 2 – 3 сантиметра. Толчите молотком для мяса, приправьте солью и перцем. Обваляйте в пшеничной муке. Взбейте яйца в миске. Вымочите мясо в яйце, а затем в панировочных сухарях. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте свинину. Грибы измельчите. Лук очистите и нарежьте кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и грибы, посолите и поперчите. На свиную отбивную выложите грибы и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке 3 минуты. Подавайте с отварным картофелем и салатом из квашеной капусты. Это нужно точно знать: какую свеклу следует добавлять в борщ. Поделитесь с друзьями