Описание приготовления:
Я буду готовить тесто с клюквой, грецкими орехами и цукатами. Но по желанию начинка может быть совершенно любая. Можно заменить или дополнить стандартную начинку любыми сухофруктами, семечками, колотым шоколадом и т.д. А если хотите придать выпечке изюминку, то предварительно замочите сухофрукты в коньяке или бренди.
Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 2 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Масло сливочное 100 Грамм
- Мука 120 Грамм
- Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка
- Ванилин 1 Грамм
- Начинка 150 Грамм (в равных пропорциях)
- Мед 1 Ст. ложка
Количество порций 8
Калорийность
392 ккал
Калорийность
7 г
Белки
15 г
Жиры
55 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вкусный рождественский кекс»
Подготовьте все ингредиенты.
Мягкое масло взбейте с сахаром и медом.
Добавьте яйца и снова все взбейте.
Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин.
Перемешайте и добавьте начинку. У меня рубленые грецкие орехи, клюква и цукаты.
Аккуратно перемешайте все лопаткой.
Форму для запекания смажьте маслом, дно и бока посыпьте манкой. Вылейте тесто и выпекайте в духовке при температуре 170 градусов около 40 минут.
Вкусный рождественский кекс готов. По желанию просто посыпаем его сахарной пудрой, ну а для праздничного варианта украшаем кекс глазурью.
Приятного аппетита!