Описание приготовления:

Я буду готовить тесто с клюквой, грецкими орехами и цукатами. Но по желанию начинка может быть совершенно любая. Можно заменить или дополнить стандартную начинку любыми сухофруктами, семечками, колотым шоколадом и т.д. А если хотите придать выпечке изюминку, то предварительно замочите сухофрукты в коньяке или бренди.

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 2 Штуки

Сахар 150 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Мука 120 Грамм

Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка

Ванилин 1 Грамм

Начинка 150 Грамм (в равных пропорциях)

Мед 1 Ст. ложка

Количество порций 8

Калорийность

392 ккал

Калорийность

7 г

Белки

15 г

Жиры

55 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вкусный рождественский кекс»

Подготовьте все ингредиенты.

Мягкое масло взбейте с сахаром и медом.

Добавьте яйца и снова все взбейте.

Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин.

Перемешайте и добавьте начинку. У меня рубленые грецкие орехи, клюква и цукаты.

Аккуратно перемешайте все лопаткой.

Форму для запекания смажьте маслом, дно и бока посыпьте манкой. Вылейте тесто и выпекайте в духовке при температуре 170 градусов около 40 минут.

Вкусный рождественский кекс готов. По желанию просто посыпаем его сахарной пудрой, ну а для праздничного варианта украшаем кекс глазурью.

Приятного аппетита!