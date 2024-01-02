Морская рыба – за считанные деньги: как приготовить старинное блюдо украинских рыболовов

Мойва – это вкусная и питательная рыба, которую издавна готовят в Украине. Ее употребление имеет немало плюсов: от питательности к цене.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Морская рыба всегда поражает своей вкусовой гаммой, а среди этого рода рыбы особое место занимает мойва. И хотя этот вид не завоевал такую широкую популярность, как лосось или тунец, следует обратить внимание на ее невероятные свойства.

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Преимущества приготовления мойвы

Одним из ключевых преимуществ потребления мойвы является ее положительное влияние на организм. Мойва, как правило, находится на нижней части пищевой цепи морских организмов. Это уменьшает риск загрязнения токсинами и тяжелыми металлами.

Мойва легко подвергается разнообразным методам приготовления – от жарки до гриля и копчения. Еще одним весомым преимуществом мойвы является ее доступность и экономность. Эта рыба по сравнению с другими видами дешевле в магазинах и рынках. Это делает мойву отличным выбором для тех, кто ищет качественный продукт по доступной цене.

Шкара из мойвы

Это старинное блюдо, которое любили готовить украинские рыбаки. Когда в их сетях попадалась мойва, ее готовили с луком, специями и поливали кисло-сладким маринадом на основе чая.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм мойвы;

– 2 луковицы;

– 150 грамм воды;

– 1 пакетик черного чая;

– 80 грамм подсолнечного масла;

– 4 лавровых листа;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 10 грамм соли;

– 10 грамм сахара;

– 4 грамма черного перца горошком;

– 5 грамм молотой корицы;

– зелень по вкусу.

Приготовление:

Почистите мойву и тщательно промойте. Лук очистите и тонко нашинкуйте полукольцами. Заварите чай и настаивайте 5 минут. Для маринада соедините лимонный сок, соль, сахар, перец, корицу и горячий чай. Когда маринад охладится, добавьте масло и размешайте. На дно сковороды выложите слой мойвы, сверху уложите половину лука и лавровые листья. Затем снова положите рыбу и лук. Полейте маринадом и закройте крышкой. Тушите на маленьком огне 30 минут. По желанию при подаче украсьте зеленью.

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