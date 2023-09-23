ГлавнаяРецептыВлюбитесь, даже если не любили до этого: рецепт печени со сливами Влюбитесь, даже если не любили до этого: рецепт печени со сливами На чтение: 1 минута Поговаривают, что люди делятся на два вида: обожающие блюда из печени и те, которые ее ненавидят. Мы подготовили рецепт из куриной печени, который влюбит в себя даже если вы не любили ее до этого. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Печень отлично смешивается с фруктами, в особенности с грушами, яблоками и сливами. Пока на прилавках магазинов можно приобрести сливы, предлагаем попробовать это сытное и ароматное блюдо. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша На гарнир к печени со сливами можно подать картофельное пюре или свежий овощной салат. Рецепт печени со сливами Время: 40 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 600 граммов куриной печени; – 300 граммов слив; – 300 граммов репчатого лука; – чеснок; – веточки тимьяна; – соль; – черный молотый перец; – бренди (для фламбовки). Приготовление: Промываем и очищаем куриную печень от пленок. Просушиваем кусочки на бумажном полотенце, если нужно разрезаем. Разогреваем сковороду со сливочным маслом, добавляем веточки тимьяна и зубчики чеснока. Солим и высыпаем нарезанный полукольцами лук. Немножко обжариваем и вливаем бренди – фламбируем (поджигаем и перемешиваем). Выкладываем сверху печень, сдабриваем специями. Добавляем очищенные от косточек половинки слив. Разогреваем духовку до 190 градусов и запекаем еще 25 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить фирменную израильскую яичницу с помидорами и ароматными специями. Поделитесь с друзьями