Влюбитесь, даже если не любили до этого: рецепт печени со сливами

Поговаривают, что люди делятся на два вида: обожающие блюда из печени и те, которые ее ненавидят. Мы подготовили рецепт из куриной печени, который влюбит в себя даже если вы не любили ее до этого.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Печень отлично смешивается с фруктами, в особенности с грушами, яблоками и сливами. Пока на прилавках магазинов можно приобрести сливы, предлагаем попробовать это сытное и ароматное блюдо.

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На гарнир к печени со сливами можно подать картофельное пюре или свежий овощной салат.

Рецепт печени со сливами

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 600 граммов куриной печени;

– 300 граммов слив;

– 300 граммов репчатого лука;

– чеснок;

– веточки тимьяна;

– соль;

– черный молотый перец;

– бренди (для фламбовки).

Приготовление:

Промываем и очищаем куриную печень от пленок. Просушиваем кусочки на бумажном полотенце, если нужно разрезаем.

Разогреваем сковороду со сливочным маслом, добавляем веточки тимьяна и зубчики чеснока. Солим и высыпаем нарезанный полукольцами лук. Немножко обжариваем и вливаем бренди – фламбируем (поджигаем и перемешиваем).

Выкладываем сверху печень, сдабриваем специями. Добавляем очищенные от косточек половинки слив.

Разогреваем духовку до 190 градусов и запекаем еще 25 минут.

Приятного аппетита!

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