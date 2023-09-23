С томатами и базиликом: самый вкусный рецепт баклажанов

Если любите баклажаны, попробуйте приготовить их по этому рецепту и результат вас поразит.
Сейчас сезон баклажанов, а значит, самое время готовить вкуснейшие блюда из этого овоща. Классическое сочетание — баклажаны, помидоры, сыр и базилик — превращается в невероятно вкусную запеканку, которую очень просто готовить.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка, которая пишет под ником lanas_diet.
Томатный соус можно взять готовый, а можно сделать самостоятельно — это нетрудно. Просто перебейте томаты блендером и протушите с солью и приправами по своему вкусу, пока соус не станет однородным. Или сделайте более сложный соус маринара, его можно также использовать для спагетти и тефтелей.
Баклажаны с сыром
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 средних;
- моцарелла — 2-3 больших шарика;
- пармезан — 100 г;
- сухари панировочные — 85 г;
- паприка хлопьями — 1 ч. л;
- соль — 0,5 ч. л;
- орегано — 2 ч. л;
- пару веточек тимьяна;
- перец молотый по вкусу;
- яйца — 2 шт.
- молоко — 60 мл.
Для соуса:
- помидоры — 1 кг;
- большая луковица;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- белое сухое вино — 120 мл;
- паприка — 1 ч. л;
- сахар — 1 ч. л;
- растительное масло, базилик.
Сначала готовим соус. Помидоры перерабатываем в пюре. Луковицу мелко режем, тушим на сковороде на небольшом огне, добавляем мелко нарезанный чеснок, как только он отдаст аромат, добавляем вино и выпариваем влагу.
Добавляем пюре из помидоров, паприку, сахар и, увеличив огонь, готовим пока соус не станет густым. В конце добавляем порезанный базилик.
Теперь готовим запеканку. Баклажаны и моцареллу нарезаем кольцами.
Яйца взбиваем с молоком.
В отдельной посуде смешиваем тертый пармезан, сухари и специи.
На дно формы выкладываем треть соуса. Затем кольцо баклажана обмакиваем в яйцо с молоком, обваливаем в сухарях с пармезаном и выкладываем на соус. На прослойку баклажанов выкладываем еще треть соуса и половину колечек моцареллы. Затем снова прослойка баклажанов, соус и моцарелла.
Готовим в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут. Следите, чтобы верх не горел, если нужно — прикройте пергаментом. Подавайте блюдо горячим, посыпав свежим базиликом.
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