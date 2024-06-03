Вместо хлеба: рецепт обеденных булочек

Такие булочки порадуют всю семью своим ароматом и вкусом.
Если хотите удивить близких вкусной выпечкой среди бела дня, приготовьте для них обеденные булочки по рецепту из блога «Кулинарные рецепты». Они получаются воздушными, вкусными и могут заменить обычный хлеб.
Обеденные булочки
Ингредиенты:
- мука – 250 гр (+-50 гр);
- соль – 0,5 ч. л;
- сахар – 1 ст. л;
- молоко – 60 мл;
- вода – 60 мл;
- свежие дрожжи – 15 гр;
- яйцо – 1 шт;
- сливочное масло – 20 гр;
- кунжут.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать муку, сахар и соль. Можно добавить приправу «Хлебная».
Дрожжи развести в молоке и воде, влить в муку. Добавить яйцо, мягкое масло и замесить тесто. Муки можно немного подсыпать, нужно ориентироваться на тесто.
Тесто смазать растительным маслом и оставить на час подниматься.
Когда тесто поднимется, обмять его, сформировать шарики, выложить их в форму для выпекания на расстоянии друг от друга и оставить еще на час.
Перед выпеканием аккуратно смазать пирожки мягким маслом и посыпать кунжутом. Противень отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.
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