Нежнее торта я не ела. «Лебединый пух» — вкусный торт за 30 минут

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Название торта «Лебединый пух» связано с нежным и воздушным бисквитом, который используется для приготовления десерта.
Торт «Лебединый пух», как правило, состоит из нескольких слоёв бисквита, пропитанных кремом на основе сгущённого молока или сметаны. Сверху торт украшается взбитыми сливками и ягодами. Это делает его не только вкусным, но и красивым.
Трудно сейчас встретить этот торт на прилавках магазина. Он был актуален во времена СССР.
При этом, торт «Лебединый пух» остаётся популярным среди любителей сладкого. Его можно заказать в кондитерских или приготовить самостоятельно, следуя рецептам из интернета или кулинарных книг.
Приготовим торт «Лебединый пух»
Ингредиенты для одного коржа:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 80 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- молоко — 40 мл;
- растительное масло — 40 мл;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.
Ингредиенты для крема:
- сметана 20-25% — 500 мл;
- сгущенное молоко — 300 мл;
- загуститель для сметаны — 24 г.
Приготовление торта:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, ванильный и классический сахар, взбиваем до пышности. Вливаем в смесь молоко и растительное масло, перемешиваем.
Соединяем муку и разрыхлитель и просеиваем в яичную смесь. Замешиваем густое однородное тесто без комков.
Застилаем противень пергаментом и выливаем на поверхность тесто. Выравниваем тесто по поверхности и выпекаем при 180 градусах 10-15 минут.
Аналогично замешиваем тесто для второго бисквита и выпекаем. Для крема взбиваем миксером вместе сметану со сгущенным молоком и загустителем.
Делим каждый бисквит на две одинаковые части, каждый корж смазываем кремом. Собираем торт, смазываем бока и верхушку также кремом.
Фото: www.youtube.com
Можно посыпать верхушку торта шоколадной крошкой, кокосовой стружкой или другими посыпками. Получается нежный сладкий торт к чаю.