Нежнее торта я не ела. «Лебединый пух» — вкусный торт за 30 минут

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Название торта «Лебединый пух» связано с нежным и воздушным бисквитом, который используется для приготовления десерта.

Торт «Лебединый пух», как правило, состоит из нескольких слоёв бисквита, пропитанных кремом на основе сгущённого молока или сметаны. Сверху торт украшается взбитыми сливками и ягодами. Это делает его не только вкусным, но и красивым.

Трудно сейчас встретить этот торт на прилавках магазина. Он был актуален во времена СССР.

При этом, торт «Лебединый пух» остаётся популярным среди любителей сладкого. Его можно заказать в кондитерских или приготовить самостоятельно, следуя рецептам из интернета или кулинарных книг.

Приготовим торт «Лебединый пух»

Ингредиенты для одного коржа:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко — 40 мл;

растительное масло — 40 мл;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для крема:

сметана 20-25% — 500 мл;

сгущенное молоко — 300 мл;

загуститель для сметаны — 24 г.

Приготовление торта:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, ванильный и классический сахар, взбиваем до пышности. Вливаем в смесь молоко и растительное масло, перемешиваем.

Соединяем муку и разрыхлитель и просеиваем в яичную смесь. Замешиваем густое однородное тесто без комков.

Застилаем противень пергаментом и выливаем на поверхность тесто. Выравниваем тесто по поверхности и выпекаем при 180 градусах 10-15 минут.

Аналогично замешиваем тесто для второго бисквита и выпекаем. Для крема взбиваем миксером вместе сметану со сгущенным молоком и загустителем.

Делим каждый бисквит на две одинаковые части, каждый корж смазываем кремом. Собираем торт, смазываем бока и верхушку также кремом.

Фото: www.youtube.com

Можно посыпать верхушку торта шоколадной крошкой, кокосовой стружкой или другими посыпками. Получается нежный сладкий торт к чаю.