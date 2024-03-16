Воздушные булочки с творожной начинкой: рецепт нежной выпечки

В начинку для таких булочек можно добавлять изюм, клюкву или другие ягоды.
Традиционно на Масленицу в Украине готовили не только дрожжевые вареники с сыром, но и разнообразную выпечку с творогом и маслом. По этому случаю кулинарній блогер Тати Чуднова поделилась проверенным рецептом нежных и пышных булочек с творогом.
Булочки с творогом
Для теста:
- теплый кефир – 250 мл;
- живые дрожжи – 19 гр;
- сахар – 80 гр;
- мука – 550 гр;
- яйца – 2 шт;
- масло – 50 гр.
Для начинки:
- творог – 380 гр;
- сахар – 80 гр
- яйца – 1 шт
- клюква/изюм – по желанию.
Способ приготовления:
Сначала готовим опару. К теплому кефиру добавить столовую ложку сахара, живые дрожжи и два стакана муки, все хорошо перемешать и оставить под пленкой на 15 минут, чтобы образовалась пышная шапочка.
Далее отправить в тесто яйца комнатной температуры и оставшийся сахар, снова все перемешать. Понемногу ввести просеянную муку и замесить тесто. Добавить растительное масло и замешивать тесто примерно 7 минут. Положить его в миску под полотенце/пленку и поставить в теплое место на 1-1,5 часа.
Когда тесто хорошо поднялось, достать его из миски, обмять и поделить на шесть равных частей, скатать их в шарики и выложить на противень. Накрыть полотенцем и дать отдохнуть еще 20 минут.
Ингредиенты для начинки смешать.
В булочках сделать углубления, как показано на видео, с помощью стакана. В каждое положить по 1-1,5 столовых ложки начинки и смазать тесто желтком.
Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Читайте также:
Хрустящие булочки быстро и без хлопот: рецепт идеальной выпечки к завтраку
Вкусные булочки со сладкой начинкой: пошаговый рецепт
Вкуснейший бургер с говядиной и сыром: рецепт популярного перекуса