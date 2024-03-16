Добавленный в салаты майонез очень часто затеняет главные ингредиенты. Потому некоторые хозяйки прибегают к использованию пикантных заправок, которые, наоборот, подчеркивают вкус основных компонентов блюд. Приготовив яркий салат с яблоком и морковью без майонеза, вы поймете, насколько это шикарная закуска.

Подсолнечное масло вам также не придется использовать. Пойдите более интересным путем и сделайте заправку на основе сметаны. Добавив в нее горчицу и сахар, вы приготовите безумно пикантную смесь, которая вдохнет в привычный салат из свежих плодов новую жизнь.

Чем полезен хрустящий салат с яблоком и морковью

Если для этой закуски вы будете использовать домашние фрукты и овощи, в их качестве вам не придется сомневаться. Ведь не будет переживаний касательно того, что плоды выращены с использованием различных химикатов. Свежая морковь насытит ваш организм витамином А, который помогает улучшить зрение. А растворимая клетчатка в яблоках поспособствует снижению уровня плохого холестерина в крови и укреплению сосудов.

Ингредиенты

Яблоко3 шт. Морковь1 шт. Сметана60 г Горчица0,5 ч. л. Сахар по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Очищаем морковь от кожуры, используя нож или овощечистку. Тщательно ее промываем под проточной водой и обсушиваем. Натираем морковь на терке с крупными отверстиями. Выкладываем ее в большую миску.Очищаем яблоко от кожицы. Удаляем хвостик и семенную коробку фрукта. Натираем яблоко, как и морковь, на средней терке. Выкладываем его к уже измельченному овощу в глубокий салатник. В небольшой емкости готовим заправку. Соединяем сметану любой жирности с горчицей. Всыпаем сахар и соль по вкусу. Хорошенечко перемешиваем все ингредиенты до получения однородной смеси.После полного растворения кристалликов сахара добавляем готовую пикантную заправку к моркови с яблоком. Аккуратно всё перемешиваем. Отменная закуска готова к подаче.

К слову, чтобы салат выглядел еще красивее, можете натереть ярко-оранжевый плод на терке для моркови по-корейски. Тоненькие брусочки овоща будут выигрышно смотреться в готовом блюде. Что же касается подачи, то мы рекомендуем подавать закуску к столу без промедления. Ведь яблочный сок может быстро стечь, из-за чего салат потеряет свой первозданный вид.