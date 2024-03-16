ГлавнаяРецептыВы забудете обо всех остальных рецептах: нереальные куриные окорочка в сливочном соусе Вы забудете обо всех остальных рецептах: нереальные куриные окорочка в сливочном соусе На чтение: 1 минута Многие украинцы любят курятину за ее приятный вкус и доступную цену. Попробуйте приготовить ее в сливочном соусе — это фантастически вкусно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ К этому блюду подойдет любой гарнир. Ваши родные точно будут под впечатлениями. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Куриные бедра в сливочном соусе Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 800 граммов филе куриного бедра; – 0,5 чайной ложки соли; – 1 чайная ложка паприки; – 0,3 чайной ложки перца; – растительное масло. Соус: – 3 зубчика чеснока; – 300 миллилитров сливок 20%; – 0,5 чайной ложки соли; – черный перец по вкусу; – 0,5 чайной ложки хмели-сунели; – 80 граммов твердого сыра; – пучок петрушки. Приготовление: Филе бедра посолите, добавьте паприку и черный перец. Оставьте мариноваться на 30 минут. Обжарьте замаринованное мясо примерно по 8 минут с каждой стороны. Тем временем натрите на мелкой терке 3 зубчика чеснока. Уберите обжаренное мясо со сковороды. На ней же обжарьте чеснок, добавьте сливки, соль, черный перец и специи хмели-сунели. Также натрите на мелкой терке сыр и добавьте его к сливкам. Отправьте к соусу обжаренное мясо и готовьте под закрытой крышкой на маленьком огне примерно 10 – 15 минут. В процессе мясо переворачивайте. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить картофельные зразы с грибами – блюдо, которое украсит любой стол. Поделитесь с друзьями