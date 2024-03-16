Вы забудете обо всех остальных рецептах: нереальные куриные окорочка в сливочном соусе

Многие украинцы любят курятину за ее приятный вкус и доступную цену. Попробуйте приготовить ее в сливочном соусе — это фантастически вкусно.

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Куриные бедра в сливочном соусе

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов филе куриного бедра;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка паприки;

– 0,3 чайной ложки перца;

– растительное масло.

Соус:

– 3 зубчика чеснока;

– 300 миллилитров сливок 20%;

– 0,5 чайной ложки соли;

– черный перец по вкусу;

– 0,5 чайной ложки хмели-сунели;

– 80 граммов твердого сыра;

– пучок петрушки.

Приготовление:

Филе бедра посолите, добавьте паприку и черный перец. Оставьте мариноваться на 30 минут. Обжарьте замаринованное мясо примерно по 8 минут с каждой стороны. Тем временем натрите на мелкой терке 3 зубчика чеснока. Уберите обжаренное мясо со сковороды. На ней же обжарьте чеснок, добавьте сливки, соль, черный перец и специи хмели-сунели. Также натрите на мелкой терке сыр и добавьте его к сливкам. Отправьте к соусу обжаренное мясо и готовьте под закрытой крышкой на маленьком огне примерно 10 – 15 минут. В процессе мясо переворачивайте.

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