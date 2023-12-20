Возьмите 1 яйцо. Шикарный Новогодний торт без духовки: так быстро и вкусно я ещё не готовила

Праздничные торты являются одним из главных символов праздника. Далеко не все люди привыкли готовить торты к Рождеству и новому году. Как правило, в это время многие заняты приготовление закусок и салатов, а также горячих блюд. Но, помимо данных блюд нельзя забывать о десертах. Нередко после основного застолья хочется попробовать чего-то сладкого.

При этом не все торты бывают вкусными перед Новым Годом. В ажиотаж десертов вовсе может не остаться на прилавках магазинов. Поэтому стоит заранее позаботиться о десерте на праздничный стол. Стоит приготовить праздничный домашний торт самостоятельно.

Ингредиенты бисквита для торта:

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

молоко — 150 мл;

растительное масло — 60 г;

мука — 150 г;

какао — 1 ст.л.;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для карамели:

сахар — 200 г;

вода — 50 мл;

сливочное масло — 50 г;

сметана — 100 г.

Ингредиенты для начинки:

сметана 20% — 600 г;

орехи — 100 г;

консервированные ананасы — 150 г;

банан;

кокосовая стружка.

Приготовление торта:

Для бисквита разбиваем в миску яйцо, высыпаем соль, ванильный и классический сахар, взбиваем венчиком до образования пены.

Выливаем в яичную смесь растительное масло и молоко, перемешиваем.

Смешиваем муку с разрыхлителем и какао, просеиваем в смесь яиц и молока, замешиваем тесто без комков. Сковороду смазываем сливочным маслом, выливаем на дно тесто.

На медленном огне под крышкой выпекаем пирог 30 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Для приготовления начинки в сотейник высыпаем сахар, вливаем воду. На среднем огне ожидаем, пока сахар изменит цвет, станет карамелью. В карамель добавляем сливочное масло и сметану, тщательно перемешиваем.

Варим смесь до загустения, а затем кладем в миску и убираем в холодильник до остывания. Когда карамель остынет, смешиваем ее со сметаной.

Дно бисквита отрезаем, создаем корж 5 мм в толщине.

Остальной бисквит нарезаем на небольшие кубики. Измельчаем орехи, режем мелкими кубиками ананасы и банан.

Выкладываем в глубокую тару пищевую пленку. На дно кладем крем, выкладываем на него кубики бисквита, орехи, ананас и банан.

Обмакиваем кубки бисквита в креме, кладем на нарезанные фрукты. Так формируем остальные слои из начинок.

Смазываем верхушку коржа кремом, накрываем поверхность торта, запечатываем пленкой.

Убираем торт в холодильник на 8 часов для пропитки.

Далее переворачиваем торт на тарелку, извлекаем из миски и снимаем пленку. Смазываем торт остатками крема и посыпаем кокосовой стружкой.

В результате мы имеем простой и необычный домашний торт. Он сможет заменить любой торт из магазина.