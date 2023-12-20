Возьмите 1 яйцо. Шикарный Новогодний торт без духовки: так быстро и вкусно я ещё не готовила

Праздничные торты являются одним из главных символов праздника. Далеко не все люди привыкли готовить торты к Рождеству и новому году. Как правило, в это время многие заняты приготовление закусок и салатов, а также горячих блюд. Но, помимо данных блюд нельзя забывать о десертах. Нередко после основного застолья хочется попробовать чего-то сладкого.
При этом не все торты бывают вкусными перед Новым Годом. В ажиотаж десертов вовсе может не остаться на прилавках магазинов. Поэтому стоит заранее позаботиться о десерте на праздничный стол. Стоит приготовить праздничный домашний торт самостоятельно.
Ингредиенты бисквита для торта:
- яйцо — шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 80 г;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- молоко — 150 мл;
- растительное масло — 60 г;
- мука — 150 г;
- какао — 1 ст.л.;
- разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для карамели:
- сахар — 200 г;
- вода — 50 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- сметана — 100 г.
Ингредиенты для начинки:
- сметана 20% — 600 г;
- орехи — 100 г;
- консервированные ананасы — 150 г;
- банан;
- кокосовая стружка.
Приготовление торта:
Для бисквита разбиваем в миску яйцо, высыпаем соль, ванильный и классический сахар, взбиваем венчиком до образования пены.
Выливаем в яичную смесь растительное масло и молоко, перемешиваем.
Смешиваем муку с разрыхлителем и какао, просеиваем в смесь яиц и молока, замешиваем тесто без комков. Сковороду смазываем сливочным маслом, выливаем на дно тесто.
На медленном огне под крышкой выпекаем пирог 30 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Для приготовления начинки в сотейник высыпаем сахар, вливаем воду. На среднем огне ожидаем, пока сахар изменит цвет, станет карамелью. В карамель добавляем сливочное масло и сметану, тщательно перемешиваем.
Варим смесь до загустения, а затем кладем в миску и убираем в холодильник до остывания. Когда карамель остынет, смешиваем ее со сметаной.
Дно бисквита отрезаем, создаем корж 5 мм в толщине.
Остальной бисквит нарезаем на небольшие кубики. Измельчаем орехи, режем мелкими кубиками ананасы и банан.
Выкладываем в глубокую тару пищевую пленку. На дно кладем крем, выкладываем на него кубики бисквита, орехи, ананас и банан.
Обмакиваем кубки бисквита в креме, кладем на нарезанные фрукты. Так формируем остальные слои из начинок.
Смазываем верхушку коржа кремом, накрываем поверхность торта, запечатываем пленкой.
Убираем торт в холодильник на 8 часов для пропитки.
Далее переворачиваем торт на тарелку, извлекаем из миски и снимаем пленку. Смазываем торт остатками крема и посыпаем кокосовой стружкой.
В результате мы имеем простой и необычный домашний торт. Он сможет заменить любой торт из магазина.