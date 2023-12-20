Описание приготовления:

Котлеты можно подавать не только на семейный обед или ужин, но и на праздничный стол они подойдут, особенно если кто-то не ест мясо. Креветки можно взять как сырые, так и вареные, оба вида достаточно просто разморозить и промыть.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Судак Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Судак 300 Грамм (филе)

Креветки 100 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Петрушка 2 Штуки (веточки)

Картофель 1 Штука

Масло сливочное 50 Грамм

Яйцо 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Мука 100 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

204 ккал

Калорийность

10 г

Белки

14 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из судака и креветок»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из судака и креветок.

Судака очистите от чешуи, внутренностей, удалите голову и сделайте из него филе. Удалите кожу, кости и прокрутите дважды через мясорубку с мелкой решеткой.

Картофель почистите, натрите на мелкой терке, отожмите и добавьте к рыбному фаршу. Репчатый лук почистите, натрите на крупной терке и добавьте к рыбе и картофелю.

Разбейте в миску яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Уберите в холодильник на 15 минут.

У креветок удалите панцирь, сделайте разрез вдоль спинки и удалите кишку. Порежьте креветки на кусочки, посолите и смешайте со сливочным маслом, рубленым чесноком и зеленью, лучше всего с петрушкой.

Фарш хорошо отбейте и разделите на пять одинаковых частей. Из каждой сформируйте лепешку, в центр выложите фарш из креветок.

Сформируйте круглые котлеты и обваляйте их полностью в муке.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте котлеты на среднем огне с двух сторон примерно по 5 минут.

Приятного аппетита!