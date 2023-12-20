Описание приготовления:
Котлеты можно подавать не только на семейный обед или ужин, но и на праздничный стол они подойдут, особенно если кто-то не ест мясо. Креветки можно взять как сырые, так и вареные, оба вида достаточно просто разморозить и промыть.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Судак Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Судак 300 Грамм (филе)
- Креветки 100 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Петрушка 2 Штуки (веточки)
- Картофель 1 Штука
- Масло сливочное 50 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Мука 100 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
204 ккал
Калорийность
10 г
Белки
14 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из судака и креветок»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из судака и креветок.
Судака очистите от чешуи, внутренностей, удалите голову и сделайте из него филе. Удалите кожу, кости и прокрутите дважды через мясорубку с мелкой решеткой.
Картофель почистите, натрите на мелкой терке, отожмите и добавьте к рыбному фаршу. Репчатый лук почистите, натрите на крупной терке и добавьте к рыбе и картофелю.
Разбейте в миску яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Уберите в холодильник на 15 минут.
У креветок удалите панцирь, сделайте разрез вдоль спинки и удалите кишку. Порежьте креветки на кусочки, посолите и смешайте со сливочным маслом, рубленым чесноком и зеленью, лучше всего с петрушкой.
Фарш хорошо отбейте и разделите на пять одинаковых частей. Из каждой сформируйте лепешку, в центр выложите фарш из креветок.
Сформируйте круглые котлеты и обваляйте их полностью в муке.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте котлеты на среднем огне с двух сторон примерно по 5 минут.
Приятного аппетита!