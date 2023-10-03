Врач назвал 3 напитка для профилактики тромбоза

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил напитки, которые улучшают текучесть крови и останавливают образование тромбов. Об этом сообщило интернет-издание «Москва 24».

По словам специалиста, какао, зеленый чай и ягодные морсы лучше всего подходят для профилактики тромбоза.

Чай оказывает положительное воздействие на сосуды благодаря содержанию катехинов — напиток обладает противовоспалительными свойствами и способствует лучшему отталкиванию кровяных клеток друг от друга, что мешает образованию тромбов.

Есть еще два напитка, препятствующие тромбообразованию, — это какао без сахара и ягодные морсы, особенно из ежевики или малины.

Гинзбург отметил, что можно усиливать пользу чая и морсов, добавляя в напитки свежий имбирь, а можно пить их просто так.

Ранее врачи установили связь между дефицитом воды и тромбами: недостаточное потребление жидкости может вызвать сгущение крови и нарушение работы ЖКТ, почек и желчного пузыря. Диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько воды нужно выпивать каждый день, чтобы избежать перечисленных неблагоприятных последствий.