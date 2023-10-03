Описание приготовления:
Оладьи — это прекрасная идея сытного завтрака для всей семьи. Но что делать, когда порадовать близких этой выпечкой хочется, а нужных ингредиентов нет? Попробуйте воспользоваться этим рецептом! Даже из минимального набора продуктов получается вкусно и сытно. А чтобы выпечка была ещё вкуснее, подавайте лакомство с вареньем, мёдом, сметаной или сгущёнкой. Особенно хороши такие оладушки с пылу с жару. Берите на вооружение!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Оладьи
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 220 Миллилитров
- Мука 100 Грамм
- Сахар 1 Ст. ложка
- Растительное масло 1 Чайная ложка (+ дополнительно для жарки)
- Соль 1/3 Чайных ложки
Количество порций 6
Калорийность
169 ккал
Калорийность
5 г
Белки
4 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Оладьи без яиц, соды и дрожжей»
Подготовьте все ингредиенты. Кефир не стоит брать слишком свежий. Лучше возьмите тот, который застоялся в холодильнике и вы про него почти забыли.
Подогрейте кефир до тёплого состояния, добавьте сахар и соль. Перемешайте, чтобы сахар начал растворяться.
Добавьте растительное масло.
Всыпьте муку.
Перемешайте всё до однородного состояния. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана.
Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируй небольшие оладушки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Оладьи без яиц, соды и дрожжей готовы. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Готовые оладьи снимайте на бумажное полотенце, чтобы удалить с них лишнее масло.