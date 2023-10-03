Описание приготовления:

Оладьи — это прекрасная идея сытного завтрака для всей семьи. Но что делать, когда порадовать близких этой выпечкой хочется, а нужных ингредиентов нет? Попробуйте воспользоваться этим рецептом! Даже из минимального набора продуктов получается вкусно и сытно. А чтобы выпечка была ещё вкуснее, подавайте лакомство с вареньем, мёдом, сметаной или сгущёнкой. Особенно хороши такие оладушки с пылу с жару. Берите на вооружение!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Оладьи

Состав / Ингредиенты:

Кефир 220 Миллилитров

Мука 100 Грамм

Сахар 1 Ст. ложка

Растительное масло 1 Чайная ложка (+ дополнительно для жарки)

Соль 1/3 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

169 ккал

Калорийность

5 г

Белки

4 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Оладьи без яиц, соды и дрожжей»

Подготовьте все ингредиенты. Кефир не стоит брать слишком свежий. Лучше возьмите тот, который застоялся в холодильнике и вы про него почти забыли.

Подогрейте кефир до тёплого состояния, добавьте сахар и соль. Перемешайте, чтобы сахар начал растворяться.

Добавьте растительное масло.

Всыпьте муку.

Перемешайте всё до однородного состояния. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана.

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируй небольшие оладушки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Оладьи без яиц, соды и дрожжей готовы. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Готовые оладьи снимайте на бумажное полотенце, чтобы удалить с них лишнее масло.