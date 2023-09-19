Описание приготовления:

Морковь для паштета выбирайте яркую, сочную и сладкую. Растительное масло берите рафинированное, чтобы не перебить вкус и аромат обжаренных овощей. Для более пикантного вкуса в паштет можно добавить острый перец или чеснок.

Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Закуски / Паштеты

Состав / Ингредиенты:

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Яйцо 1 Штука

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

145 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паштет с морковью, яйцом и луком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления паштета с морковью, яйцом и луком. Яйца отварите вкрутую и остудите.

Репчатый лук почистите и мелко порежьте, морковь натрите на средней терке. В сковороду налейте растительное масло, выложите репчатый лук и обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут. Добавьте морковь и тушите еще 10 минут, перемешивая.

Обжаренные овощи переложите в миску или сотейник и добавьте порезанное кубиком яйцо.

Пробейте все блендером до однородности. Доведите паштет по вкусу на соль, перец и подавайте.

Приятного аппетита!