Описание приготовления:
Морковь для паштета выбирайте яркую, сочную и сладкую. Растительное масло берите рафинированное, чтобы не перебить вкус и аромат обжаренных овощей. Для более пикантного вкуса в паштет можно добавить острый перец или чеснок.
Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Закуски / Паштеты
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Яйцо 1 Штука
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
145 ккал
Калорийность
4 г
Белки
12 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паштет с морковью, яйцом и луком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления паштета с морковью, яйцом и луком. Яйца отварите вкрутую и остудите.
Репчатый лук почистите и мелко порежьте, морковь натрите на средней терке. В сковороду налейте растительное масло, выложите репчатый лук и обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут. Добавьте морковь и тушите еще 10 минут, перемешивая.
Обжаренные овощи переложите в миску или сотейник и добавьте порезанное кубиком яйцо.
Пробейте все блендером до однородности. Доведите паштет по вкусу на соль, перец и подавайте.
Приятного аппетита!