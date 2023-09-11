Врач рассказала, почему вредно есть слишком холодную и горячую пищу

Слишком холодные и слишком горячие блюда одинаково вредны для организма. Диетолог Юлия Чехонина рассказала, как правильно сочетать еду разной температуры. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на источники.

С точки зрения здоровья традиционная русская схема питания — начать с холодных блюд и постепенно перейти к горячим — считается самой оптимальной для нормального пищеварения.

Слишком холодную еду (например, мороженое) рекомендуется дополнять теплым напитком. После десерта, говорит Чехонина, нужно выпить чай или кофе умеренной температуры.

В то же время слишком горячие блюда опасны для слизистой рта и желудка. Более того, под воздействием высоких температур перестают работать вкусовые рецепторы, так что ощутить вкус еды в полной мере не получится. Эксперт советует подождать, пока блюдо остынет до комфортной температуры.

Лишним будет и сильный контраст вкусов и температур.

«Резкие перепады температуры во рту нежелательны — например, запивать мороженое очень горячим чаем вредно, потому что это может повредить эмаль зубов», — отметила Чехонина.