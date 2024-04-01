Рецепт: Пшенные оладушки — Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Ингредиенты:
изюм темный крупный — 100 г;
пшено крупа — 500 г;
сахар — 50 г;
соль — щепотка;
ванильный сахар — 1 пакетик;
ягоды — для подачи;
манная крупа — 50 г;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Постная выпечка тоже может быть сытной и вкусной. Сегодня у нас постные биточки с изюмом. Рецепт увидела случайно на Первом канале, там их называли почему-то постными сырниками))) По мне, так это никакие не сырники, а просто пшенные биточки или оладушки.
Сначала варим как обычно густую пшенную кашу. Можно просто отварить пшено, потом добавить соль и сахар, а можно сразу все положить. Мне проще сразу сварить с солью и сахаром.
Готовую кашу нужно полностью остудить. Можно заранее, с вечера сварить.
Изюм нужно заранее замочить, тщательно промыть, обсушить бумажным полотенцем. Добавляем в пшенку 50 граммов сливочного масла и подготовленный изюм.
Тщательно перемешиваем, чтобы весь изюм равномерно распределился. Влажными руками формируем шарики одинакового размера. И слегка обваливаем в муке или манке.
Формируем круглые биточки, выкладываем на хорошо прогретую сковороду и обжариваем на растительном масле.
С двух сторон до румяного золотистого цвета.
Сильно зажаривать не нужно, чтобы изюм не начал гореть, да и ни к чему, все ингредиенты здесь готовые, яиц в составе нет, биточки постные. Поэтому слегка поджарить с двух сторон и хватит.
Готовые биточки перекладываем на плоскую тарелку, подавать лучше тепленькими, хотя и в холодном виде они тоже вкусные.
Перед подачей украшаем свежими ягодами.
Или можно полить каким-нибудь ягодным соусом.
Пшенку в таком виде съест любой маленький привереда:)
Время приготовления: 40 мин.