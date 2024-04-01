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Рецепт: Пшенные оладушки — Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

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Рецепт: Пшенные оладушки — Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Ингредиенты:
изюм темный крупный — 100 г;
пшено крупа — 500 г;
сахар — 50 г;
соль — щепотка;
ванильный сахар — 1 пакетик;
ягоды — для подачи;
манная крупа — 50 г;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Постная выпечка тоже может быть сытной и вкусной. Сегодня у нас постные биточки с изюмом. Рецепт увидела случайно на Первом канале, там их называли почему-то постными сырниками))) По мне, так это никакие не сырники, а просто пшенные биточки или оладушки.

Сначала варим как обычно густую пшенную кашу. Можно просто отварить пшено, потом добавить соль и сахар, а можно сразу все положить. Мне проще сразу сварить с солью и сахаром.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Готовую кашу нужно полностью остудить. Можно заранее, с вечера сварить.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Изюм нужно заранее замочить, тщательно промыть, обсушить бумажным полотенцем. Добавляем в пшенку 50 граммов сливочного масла и подготовленный изюм.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Тщательно перемешиваем, чтобы весь изюм равномерно распределился. Влажными руками формируем шарики одинакового размера. И слегка обваливаем в муке или манке.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Формируем круглые биточки, выкладываем на хорошо прогретую сковороду и обжариваем на растительном масле.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

С двух сторон до румяного золотистого цвета.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Сильно зажаривать не нужно, чтобы изюм не начал гореть, да и ни к чему, все ингредиенты здесь готовые, яиц в составе нет, биточки постные. Поэтому слегка поджарить с двух сторон и хватит.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Готовые биточки перекладываем на плоскую тарелку, подавать лучше тепленькими, хотя и в холодном виде они тоже вкусные.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Перед подачей украшаем свежими ягодами.

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Или можно полить каким-нибудь ягодным соусом.
Пшенку в таком виде съест любой маленький привереда:)

Рецепт: Пшенные оладушки - Постные биточки с изюмом. Вкусные рецепты для постного стола.

Время приготовления: 40 мин.

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