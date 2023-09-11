Описание приготовления:

Это блюдо такое яркое и сытное, что его не стыдно подать и на праздничный стол. Его едят и горячим, и холодным, если, конечно, оно у вас останется. Запах умопомрачительный! Если вы любитель специй, посыпьте баклажаны перед запеканием сухими травками, можете добавить немного чеснока. Я уверена, что попробовав приготовить это блюдо один раз, вы будете еще возвращаться к этому простому рецепту приготовления баклажанов пармеджано. Готовьте и наслаждайтесь результатом!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Горячие блюда География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Баклажан 1 Штука

Помидоpы 2 Штуки

Моцарела 150 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый)

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Базилик По вкусу (свежий или сушеный)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

119 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Баклажаны пармеджано»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления баклажанов Пармеджано. Баклажаны вымойте и нарежьте кружками примерно 0.7 см. Если вам не нравится баклажанная горчинка, посыпьте кружочки солью и подождите минут 15-20, пока баклажаны дадут сок. Затем промойте их холодной водой и обсушите.

Слегка обжарьте кружочки баклажанов в растительном масле.

Помидоры вымойте, сделайте крестообразный надрез и снимите с них кожицу. Нарежьте кружочками очищенные помидоры и моцареллу.

Выложите в посуду для запекания поочередно — баклажаны, сыр, помидоры. Посолите и поперчите.

Твердый сыр натрите на терке. Все посыпьте базиликом и тертым сыром.

Запекайте до золотистой корочки при температуре 180-200 градусов. Перед подачей украсьте веточкой базилика или посыпьте тем же базиликом, но мелко нарезанным.

Приятного аппетита!