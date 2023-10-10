Врач сказал, от какого кофе нужно отказаться — чем быстрее, тем лучше

Многие уже не представляют свою жизнь без кофе. Но тот ли напиток все пьют? Гастроэнтеролог Артур Бернацкий на странице НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова рассказал, от какого вида кофе нужно отказаться раз и навсегда.

Доктор выразил опасения по поводу растворимого кофе. Врач заявил, что в таком напитке практически нет главного возбудителя — кофеина. Зато есть подавитель теобромин.

Измененный состав растворимого кофе — следствие его приготовления. Кофе заваривают, потом высушивают. Вместе с жидкостью испаряются кофеин и эфирные масла, а теобромин и кофейная кислота остаются. Никаких полезных свойств в таком продукте нет и быть не может, отмечает эксперт.

Люди, привыкшие к сублимированному кофе или к кофе «три в одном», теряют энергию, становятся сонными и уставшими. Это подтверждает ситуация на заправках: в придорожных магазинах убрали с прилавков растворимый кофе, ведь именно из-за него водители, в частности дальнобойщики, попросту засыпали за рулем.

Также специалист неоднозначно высказался о добавках — например, молоке и сливках. Когда кофе вступает в реакцию с молочными белками, то его польза сокращается ровно вполовину.