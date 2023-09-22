Врачи рассказали, какой осенний гриб приведет в порядок печень

Биолог Роман Опарин заявил изданию «Лайф», что опята больше всех остальных грибов богаты витаминами и минералами и могут «очистить» печень.

Опенок используют во многих кухнях мира. Он отличается сладковатым вкусом и подходит для салатов, супов, гарниров и соусов. Но вкусовые преимущества гриба — это не все, чем он славится.

По словам эксперта, опята богаты витаминами (в частности витамином D), кальцием, магнием, калием, аминокислотами и полезными жирами. За счет своих свойств этот продукт может системно влиять на организм. Опята, если они правильно приготовлены, укрепляют иммунитет в сезон простуд, «раскачивают» метаболизм, снижают уровень «плохого» холестерина и сахара в крови, а также защищают сердце и сосуды от изнашивания.

Опенок, природный антиоксидант, отлично поддерживает здоровье печени, способствует ее очищению и восстановлению функций органа.

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