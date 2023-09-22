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Чап-ча

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Чап-ча

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чап-ча. Если хотите сделать вкус маринада мягче, используйте яблочный уксус или лимонный сок. Количество острого перца можно регулировать на свой вкус. На вкус салат получается пикантным, остреньким и очень сочным. Если вы любите корейскую кухню, то обязательно рекомендую попробовать его!
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 400 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Огурец 1 Штука
  • Перец болгарский 1 Штука
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Уксус 9% 1 Ст. ложка
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Корианд молотый 1/4 Чайных ложки
  • Перец красный острый 1/4 Чайных ложки
  • Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Лук зеленый 1-2 Штук (перо)

Количество порций 3

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чап-ча»

Чап-ча

Подготовьте все ингредиенты.

Чап-ча

Капусту нашинкуйте.

Чап-ча

Болгарский перец и огурец нарежьте соломкой.

Чап-ча

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Мелко порубите зеленый лук.

Чап-ча

Для маринада смешайте растительное масло и уксус, добавьте соль, сахар, все специи и измельченный зубчик чеснока.

Чап-ча

Заправьте салат, перемешайте и уберите в холодильник на 2 часа.

Чап-ча

Овощной корейский салат чап-ча готов, приятного аппетита!

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