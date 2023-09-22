Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чап-ча. Если хотите сделать вкус маринада мягче, используйте яблочный уксус или лимонный сок. Количество острого перца можно регулировать на свой вкус. На вкус салат получается пикантным, остреньким и очень сочным. Если вы любите корейскую кухню, то обязательно рекомендую попробовать его!
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 400 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Огурец 1 Штука
- Перец болгарский 1 Штука
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Уксус 9% 1 Ст. ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Корианд молотый 1/4 Чайных ложки
- Перец красный острый 1/4 Чайных ложки
- Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки
- Чеснок 2 Зубчика
- Лук зеленый 1-2 Штук (перо)
Количество порций 3
Калорийность
50 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чап-ча»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту нашинкуйте.
Болгарский перец и огурец нарежьте соломкой.
Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Мелко порубите зеленый лук.
Для маринада смешайте растительное масло и уксус, добавьте соль, сахар, все специи и измельченный зубчик чеснока.
Заправьте салат, перемешайте и уберите в холодильник на 2 часа.
Овощной корейский салат чап-ча готов, приятного аппетита!