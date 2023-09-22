Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чап-ча. Если хотите сделать вкус маринада мягче, используйте яблочный уксус или лимонный сок. Количество острого перца можно регулировать на свой вкус. На вкус салат получается пикантным, остреньким и очень сочным. Если вы любите корейскую кухню, то обязательно рекомендую попробовать его!

Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 400 Грамм

Морковь 1 Штука

Огурец 1 Штука

Перец болгарский 1 Штука

Масло растительное 2 Ст. ложки

Уксус 9% 1 Ст. ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Корианд молотый 1/4 Чайных ложки

Перец красный острый 1/4 Чайных ложки

Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки

Чеснок 2 Зубчика

Лук зеленый 1-2 Штук (перо)

Количество порций 3

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чап-ча»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту нашинкуйте.

Болгарский перец и огурец нарежьте соломкой.

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Мелко порубите зеленый лук.

Для маринада смешайте растительное масло и уксус, добавьте соль, сахар, все специи и измельченный зубчик чеснока.

Заправьте салат, перемешайте и уберите в холодильник на 2 часа.

Овощной корейский салат чап-ча готов, приятного аппетита!