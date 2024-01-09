Королева Камилла его на дух не переносит: какое блюдо любила принцесса Диана

Королева Камила и принцесса Диана были соперницами даже в выборе еды. Есть продукты, которые обожала Диана, но Камила их просто ненавидит.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Леди Диану еще при жизни прозвали «принцессой человеческих сердец» за ее невероятную чуткость и доброту. Ее выбор в блюдах походил на ее стиль жизни.

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Она предпочитала простую пищу, к примеру, яйца с разными приложениями на завтрак были вполне привычной опцией. Королевский шеф-повар рассказал, какое блюдо принцесса Диана обожала есть три раза в неделю.

Фаршированный сладкий перец был одним из ее любимых блюд. Она предпочитала ему дважды или трижды в неделю,

– делится воспоминаниями бывший сотрудник королевского дворца.

В то же время королева Камилла наоборот ненавидит перец и никогда его не ест. Также сообщается, что принцесса Диана предпочитала вегетарианские блюда, поэтому ей идеально подходили фаршированные болгарские перцы, а также фаршированные баклажаны, щедро приправляемые чесноком.

Однако есть члены королевской семьи, которые терпеть не могут чеснок. Это та же королева Камилла – вторая жена короля Чарльза ІІІ.

Какое украинское блюдо любила пробовать принцесса Диана

В своих письмах она написала, что обожает борщ. Рецепт украинского блюда принцесса знала наизусть и даже умела готовить его самостоятельно.

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