Салат «Холодный шашлык»: безумно сытный

Раньше салат «Холодный шашлык» всегда подавали на деревенских свадьбах. И неудивительно то, что его самым первым сметали со стола. Уж очень аппетитным и невероятно пряным получалось это мясное блюдо.

И вы можете сделать эту закуску настолько же вкусной. Необходимо лишь оставить мясо замаринованным хотя бы на ночь. В идеале, конечно же, оно должно постоять в холодильнике 12 часов. Тогда и свинина, и лук хорошенько промаринуются.

Как вкусно приготовить салат «Холодный шашлык»

Главное в рецепте — не переварить мясо. Оно не должно распадаться на волокна. Необходимо нарезать свинину на кусочки, которые будут хорошо держать форму. Тогда закуска будет и выглядеть очень аппетитно, и мясо выйдет безумно сочным.

Ингредиенты

Свинина500 г Лук3 шт. Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)5 шт. Соль2,5 ч. л. Вода50 мл Смесь перцев0,5 ч. л. Сахар3 ст. л. Уксус9 ст. л. Подсолнечное масло5 ст. л. Петрушка по вкусу

Приготовление

Помещаем свинину в кастрюлю. Заливаем ее водой. Доводим содержимое до кипения. Добавляем 1 очищенную луковицу, горошины душистого перца и лавровые листья.Держим мясо на огне в течение 60 минут. В конце варки добавляем в воду 1 ч. л. соли. Даем свинине полностью остыть в бульоне (так она получится сочнее).Нарезаем полностью остывшую свинину крупной соломкой. Помещаем ее в глубокую емкость. Очищаем 2 луковицы. Нарезаем их тонкими полукольцами. Промываем петрушку. Мелко ее нарезаем.В отдельную емкость вливаем холодную кипяченую воду. Всыпаем сахар, смесь перцев и 1,5 ч. л. соли. Вливаем столовый уксус и подсолнечное масло. Перемешиваем всё до однородности. В глубокую миску выкладываем слой свинины, луковых колец и зелени. Затем помещаем оставшиеся ингредиенты в той же последовательности.Заливаем всё маринадом, равномерно его распределяя. Накрываем миску пищевой пленкой. Убираем закуску в холодильник на 8–12 часов. За это время достаем салат 4 раза и хорошенько его перемешиваем.

Подавать такую мясную закуску можно к абсолютно любому гарниру. Только предупреждаем, что гости сперва набросятся на это аппетитнейшее блюдо и лишь потом приступят к дегустации остальных кушаний на столе. Сохраните рецепт «Холодного шашлыка», чтобы иметь на примете вариант потрясающего праздничного салата.