Всего 3 основных ингредиента. Быстрый и вкусный рецепт салата из свеклы: готовим за 5 минут

Свекла — это источник полезных витаминов и минералов для организма. Обязательно нужно включать свеклу в свой рацион, если наблюдается усталость. Это может свидетельствовать о том, что организм истощен, ему не хватает витаминов. Авитаминоз приводит к множественным заболеваниям во всем организме.

Многие, чтобы избежать авитаминоза, готовят винегрет и борщ. Но, даже эти классические блюда со временем надоедают. Стоит добавить в копилку своих блюд еще один рецепт из свеклы.

Приготовим бюджетный салат из свеклы.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 2 шт.;

Орехи грецкие — 50 г;

Соль — щепотка;

Сыр брынза или фета — 100 г;

Листья салата;

Уксус бальзамический- 2 ст.л.;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Горчица нежная — 1/2 ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем свеклу до готовности, очищаем и натираем на крупной терке или терке по корейски. Измельчаем в мелкую крошку орехи, ⅔ добавляем к свекле, ингредиенты солим.

Выливаем к ароматному маслу бальзамический уксус, горчицу и тщательно перемешиваем. ⅔ заправки выливаем к свекле и орехам, смешиваем.

Рвем листья салата и выкладываем на тарелку для подачи. Наверх кладем свекольный салат. Нарезаем сыр небольшими кубиками и кладем на верхушку салата.

Посыпаем верхушку салата орехами и заправляем дополнительно остатками соуса.

Получается полезный салат с ресторанной подачей.