Как будучи за границей взять кредит в иностранном банке

Потребительские займы в европейских странах предоставляют по ставкам от 7 до 10% в год. В России установлены тарифы от 12-23%. При желании получить заем в зарубежном банковском учреждении можно воспользоваться одним из двух вариантов: направить заявку сразу в иностранный банк либо обратиться в дочернюю организацию, работающую в России. Выбрав второй путь, приготовьтесь к таким же ставкам, какие предлагают российские банки.

Кому могут выдать кредит за рубежом

В теории занять деньги в банковском учреждении за рубежом может любой человек. Обращаться за кредитом законами не запрещено. Сложность в том, что иностранные кредитные организации не очень-то хотят работать с приезжими заемщиками. Кредитуют предпочтительно собственных граждан либо как минимум резидентов — людей, проживающих в стране большее время в году.

Причина такой дискриминации кроется в стремлении банков минимизировать для себя риски. Иностранный заемщик для них как бы служит сразу двум господам: денежки он занимает у чужого государства, а если возникают проблемы, решить их можно в его родной стране — России и по ее законодательству.

Для оформления кредита в иностранном финансовом учреждении необходимо:

• жить в стране на легальном основании;

• быть совершеннолетним (в России также выдаются кредиты и микрозаймы с 18 лет);

• получать официальные доходы в государстве, где вы намерены оформить заем, или вести бизнес;

• поможет владение имуществом, пригодным для залога;

• рекомендуется наличие поручителей, относящихся к резидентам или гражданам зарубежной страны.

Чаще всего граждан России кредитуют в иностранных банках только при наличии у них бизнеса.

Открывать свою компанию для этого не требуется. Некоторые европейские государства относят к бизнесменам людей, которые купили квартиру и стали сдавать её в аренду.

Об особенностях

Правила выдачи кредитов в зарубежных банках зависят от государства. В Японии не выдают ссуды без поручительства за заемщика местного жителя. Но он выполняет другие функции, нежели привычные для россиян. Поручитель не обязан выплачивать долги заемщика, если возникли проблемы, он лишь подтверждает финансовые возможности человека.

В некоторых банках Германии для заемщика необходимо наличие депозита. Если на счете в зарубежном банке есть деньги, это гарантирует благонадежность клиента.

Размеры ставок в странах отличаются.

Наиболее низкие тарифы на потребительские займы устанавливает Великобритания — от 2%. Но в Barclays Bank ссуды выдаются под 5,5% в год. Аналогичную ставку используют и для ипотек.

Выгодные проценты применяет Кипр — 5%.

Наиболее дорогие кредиты выдает Болгария — около 11%.

Самую крупную сумму можно занять в швейцарских банках — 400 тысяч евро.

Подводя итоги, отметим, что оформлять кредит выгодно в банках Кипра. Кредитоваться реально в испанских и португальских банках, но на менее привлекательных условиях — от 11% годовых. Не рекомендуется направлять заявку на кредит в Австрию, Италию, Швейцарию, Японию, ОАЭ, Чехию, Черногорию, Румынию. Вряд ли в этих государствах вам одобрят ссуду.