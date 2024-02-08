Всего 4 ингредиента. Самый «ходовой» салат на праздничном столе: рецепт за 10 минут

Не обязательно всегда готовить салаты из множества ингредиентов, чтобы они имели разнообразие вкусов. Вполне можно обойтись несколькими бюджетными продуктами для создания отменного блюда.
Многие привыкли считать праздничный салат дорогим угощением. В нем обязательно должны присутствовать и морепродукты, и ананасы, и мясо, и прочие компоненты.
Как показала практика, чем меньше сложных продуктов в салате, тем он легче воспринимается вкусовыми рецепторами.
Большинству не нравится обилие ингредиентов, так как их сложно распознать в салате.
Расскажем, как приготовить простой салат из 4 ингредиентов.
Ингредиенты для салата:
- крабовые палочки — 200 г;
- корейская морковь — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- майонез — ст.л.
Приготовление салата:
Отвариваем вкрутую яйца. В это время нарезаем тонкой соломкой вдоль крабовые палочки. Очищаем охлажденные яйца, натираем на крупной терке вместе с холодным плавленым сырком.
Смешиваем в салатнике крабовые палочки, яйца, плавленый сыр и корейскую морковь, заправляем майонезом.
Тщательно перемешиваем все компоненты.
В результате получается быстрый и простой салат. Он готовится буквально за 10 минут, пока варятся яйца.