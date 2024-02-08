Для чего покупать соки з различными добавками и химозные газировки, когда можно приготовить ароматнейший яблочный компот с корицей? В качестве такого напитка вы точно будете уверены, так как сделаете его своими руками. К тому же на это вам понадобится не больше 30 минут.

Для большего аромата фруктового компота добавьте в него палочку корицу и парочку гвоздик. А для насыщенности вкуса используйте не один, а 2 вида фруктов. Приготовить компот из сушеных и из свежих яблок — отличная идея. Только не берите для этой цели плоды, что быстро развариваются. Ведь напиток из таких фруктов следует готовить по другой технологии.

Как сварить ароматный яблочный компот с корицей

Варя этот напиток, не забудьте о добавлении 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Также можете заменить данный ингредиент несколькими ломтиками цитрусового. Если же у вас дома не оказалось свежего фрукта, используйте 1 г лимонной кислоты. Такого количества будет достаточно для 1 л сказочно вкусного домашнего компота.

Ингредиенты

Яблоко400 г Сушеные яблоки120 г Сахар140 г Лимонный сок1 ст. л. Корица1 шт. Гвоздика2 шт. Вода1 л

Приготовление

Подготавливаем яблоки. Тщательно их промываем под проточной водой. Удаляем сердцевинку. Нарезаем яблоки на небольшие кусочки. Вливаем в кастрюлю воду. Доводим ее до кипения. Всыпаем в воду сахар. Вливаем свежевыжатый лимонный сок. Хорошенько перемешиваем. Провариваем всё в течение 10–12 минут. Добавляем в кастрюлю свежие и сушеные яблоки. Помещаем в компот палочку корицы и сушеную гвоздику. Доводим содержимое до кипения.Варим компот в течение 30 минут, установив слабый нагрев. Затем выключаем огонь. Накрываем кастрюлю крышкой. Оставляем напиток для настаивания на 1 час на кухне.

После того как компот полностью остынет, достаньте из него палочку корицы и гвоздику. Затем перелейте напиток в стеклянную емкость и отправьте ее в холодильник. Охлажденный компот уже можно разливать по бокалам. Кстати, ранее мы делились рецептом натурального морковно-яблочного сока, который отличается ярким цветом и безупречным вкусом. Этот витаминный напиток обязательно придется по душе как взрослым, так и самым младшим членам семьи.