Всего четыре ингредиента: как приготовить печенье с розмарином

Это самый простой рецепт песочного печенья с розмарином. Печенье получается вкусным и пикантным.

Этот рецепт песочного печенья с розмарином очень прост. Вам понадобится всего четыре ингредиента. И оно получится невероятно вкусным. Рецептом поделились на сайте Recipe Girl.

Печенье с розмарином

Ингредиенты:

соленое сливочное масло – 220 г;

сахарная пудра;

мука – 320 г;

свежий розмарин – 2 ч. л.

В средней миске взбейте сливочное масло на средней скорости электрическим миксером до кремообразного состояния; постепенно добавляйте сахарную пудру, хорошо взбивая. Постепенно добавляйте муку в масляную смесь, взбивая на низкой скорости до однородного состояния. Аккуратно добавьте розмарин.

Руками сформируйте из теста шар. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности. Вырежьте печенья любой формочкой, или просто нарежьте тесто на прямоугольники.

Выложите печенья на слегка смазанный маслом противень (или застеленный пергаментом).

Выпекайте 15–20 минут или пока края не подрумянятся.

Советы:

Убедитесь, что скалка и поверхность посыпаны мукой, но не переусердствуйте. Не стоит добавлять в тесто слишком много муки, когда раскатываете его.

Не используйте для этого рецепта сушеный розмарин! Печенье не будет прежним на вкус.

Песочное печенье с розмарином можно хранить в герметичном контейнере до одной недели. Они тоже хорошо замораживаются. Храните в герметичном контейнере или пакете с застежкой-молнией для заморозки до 3 месяцев.

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