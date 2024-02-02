Блюдо, которое не требует усилий: как приготовить сочную курицу в мультиварке

Для того, чтобы подать к столу вкусную и сочную курочку, не всегда нужно много усилий. Если дома есть мультиварка – то это будет крайне легко!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Когда времени на приготовление блюда мало, на помощь всегда придет такой девайс как мультиварка. Не стоит его недооценивать, ведь курочка получится не только аппетитной, но и невероятно сочной.

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Рецепт курицы в мультиварке

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 курица (примерно 2 килограмма);

– 2 столовые ложки муки;

– 2 луковицы;

– 3 картофелины;

– 3 зубчика чеснока;

– 125 миллилитров овощного бульона;

– пол-лимона;

– 50 грамм петрушки;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Смешайте муку со специями. Обваляйте в ней куриное мясо. Обжарьте курицу в разогретом масле примерно 10 минут. Нарежьте овощи мелкими кусочками. Овощи и мясо выложите в мультиварку и добавьте бульон. Закройте крышку и готовьте в мультиварке около 45 минут. Подавайте курицу с приготовленным в мультиварке соусом, побрызгайте лимонным соком и измельченной петрушкой.

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