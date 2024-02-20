Всего два продукта для маринада: минтай получается нежным и ароматным – блюдо оценят даже дети

Простой рецепт маринада, который превратит не самого выдающегося представителя семейства тресковых в очень нежное и вкусное блюдо.

Минтай недорогая и широко распространенная рыба, из которой готовят крабовые палочки и другие полуфабрикаты.

Эта рыба является доступным источником фосфора и йода. Но далеко не всем она нравится из-за низких вкусовых качеств. Мясо минтая жарят, варят, тушат, но сделать его действительно вкусным непросто.

Эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова рассказала о маринаде, который сделает минтай нежным и ароматным.

Маринад из двух продуктов

В глубокую миску разбиваем два яйца (категория CО). Добавляем сюда пропущенный через пресс чеснок (3 зубчика). Все это взбивается. Маринад готов. Этого объема хватит на 700 г минтая.

Перед тем, как отправить рыбу в маринад, необходимо посолить и поперчить кусочки.

Важно, чтобы каждый кусочек был погружен в маринад. Минтай должен хорошо пропитаться смесью.

Ставим в холодильник минимум на два часа или всю ночь.

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