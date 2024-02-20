Оказывается, самый популярный завтрак во Франции — это не круассаны (как думают многие). Чаще всего парижане готовят по утрам омлет «Пуляр», который поражает своей пышностью и нежным вкусом. Сделать такой сладкий омлет на сковороде сможете и вы, возьмите лишь на вооружение наш сегодняшний рецепт. Он вас точно не подведет.

Готовить этот завтрак мы рекомендуем на сковороде диаметром 28 см. Тогда омлет получится необычайно пышным. Он будет не менее 7 см в высоту! Представляете? И главное — то что после приготовления и снятия со сковороды омлет не начнет опадать. Он останется таким же высоким и аппетитным, как и в лучших кафе Франции.

С чем следует готовить сладкий омлет на сковороде

Вы можете сделать такое блюдо как с ванильным, так и с обычным сахаром. Только учтите, что второго вам понадобится значительно больше. Вместо 8 г ванильного следует использовать 1 ст. л. простого сахара.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Ванильный сахар8 г Молоко60 мл Соль2 щеп. Сливочное масло5 г

Приготовление

Берем яйца. Отделяем белки от желтков. Добавляем в емкость к яичным желткам 1 щеп. соли и молоко комнатной температуры. Взбиваем всё венчиком до однородной консистенции.В миску с охлажденными белками всыпаем ванильный сахар, а также 1 щеп. сахара. Взбиваем всё до пышной плотной массы. Растапливаем на сковородке сливочное масло. Выливаем на нее яичные желтки, равномерно их распределяя по дну. Накрываем крышкой. Готовим желтки в течение 1 минуты, установив умеренный огонь.Затем выкладываем на желтки белковую массу. Ровняем ее. Накрываем крышкой. Держим сковороду на огне еще в течение 5 минут.

Поместите пышный омлет на блюдо, отделив его от поверхности сковороды с помощью силиконовой лопатки. К слову, выкладывать же саму белковую массу на желтки лучше всего с помощью металлической лопатки. Ею это делать будет гораздо удобнее. После выкладки омлета на тарелку разрежьте его пополам. Две порции шикарного омлета готовы! Подавайте это блюдо с мёдом, ягодным сиропом или с домашним вареньем. Тогда такой вариант сладкого завтрака станет одним из самых обожаемых в вашем доме. Кстати, перейдя по ссылке, вы сможете ознакомиться еще с 6 интересными способами приготовления вкусного омлета.