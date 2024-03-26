Всего несколько ингредиентов, и вы будете в восторге: рецепт идеальной намазки, которая нравится всем

Намазки всегда выручают, когда нет много времени, а хочется чего-то вкусненького. Попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт, ведь он может стать вашим любимым.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для этой намазки вам нужно всего несколько ингредиентов. Особый аромат придаст сладкий перец.

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Рецепт намазки из тунца и крем-сыра

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 185 граммов консервированного тунца;

– 2 куриных яйца;

– 2 столовые ложки сливочного сыра;

– 3 грамма соли;

– 0,5 сладкого перца;

– 10 граммов зеленого лука. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ «Водний Світ». Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготовление:

Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут после закипания воды. После этого охладите их и почистите. С тунца слейте жидкость. Измельчите блендером до однородной массы отваренные яйца, тунец и сливочный сыр. Перец нарежьте мелким кубиком, а зеленый лук измельчите. Добавьте перец, лук, соль к тунцовой массе и перемешайте.

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