Замороженный лук: зачем это делать и как хранить

Лук в замороженном виде сохраняет свои свойства от 3 до 6 месяцев.

Зачем замораживать лук, спросите вы? Все очень просто. Во-первых, нарезанный замороженный лук позволяет быстро приготовить завтрак или ужин. Во-вторых, если у вас в рецепте указана половина луковицы, то оставшуюся половину можно сохранить. В-третьих, замороженный лук не теряет своих витаминов, минералов и антиоксидантов, не меняет свой цвет и аромат. А вот страшного дискомфорта и моря слез вы можете избежать. При этом лук в замороженном виде сохраняет свои свойства от 3 до 6 месяцев.

Как замораживать лук

Замораживать лук можно по-разному, в зависимости от того, для каких целей вы его будете использовать. Кстати, следует учесть, что нарезанный лук имеет свойство замерзать комками. Чтобы решить проблему, просто постучите пакетом о стол несколько раз перед каждым использованием.

Если вы хотите заморозить лук для первых блюд, то нарежьте его небольшими кубиками или полукольцами и уложите по порциям в плотные пакеты с зип-защелкой. Выпустите из пакетов воздух и уложите их в морозилку аккуратными стопочками. Такой лук можно добавлять прямо в кипящий бульон без размораживания.

Если вы хотите заморозить лук для жарки или запекания, то нарежьте его кольцами или полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Переложите обжаренный лук на блюдо и дайте ему остыть. Затем уложите его в пакеты или контейнеры и поместите в морозилку. Такой лук можно использовать для приготовления зажарки, соусов, гарниров или начинок.

Если вы хотите заморозить лук для приготовления луковых колечек, то нарежьте его аккуратными кольцами и обваляйте в муке, яйце и панировочных сухарях. Уложите колечки на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в морозилку до полного замораживания. Затем переложите колечки в пакеты или контейнеры и храните в морозилке до использования. Такие колечки можно жарить во фритюре без размораживания.

Луковый порошок

А еще можно приготовить луковый порошок — идеальное решение для использования лука при приготовлении блюд. Все, что необходимо для этого — несколько свежих луковиц.

Для начала очистите лук и мелко нарежьте его острым ножом. Разложите кусочки лука на противне и нагрейте их в духовке при температуре 150 градусов. Вы поймете, что лук готов, когда сможете легко раскрошить нарезанные кусочки в руке.

Дайте сушеному луку остыть, прежде чем измельчить его в порошок с помощью кофемолки, мельницы для специй, кухонного комбайна или ступки с пестиком. Продолжайте измельчать, пока смесь не достигнет желаемой консистенции.

Кроме того, луковый порошок можно использовать для приготовления луковой соли, для чего необходимо смешать три части соли и одну часть лукового порошка. Храните такую соль в герметичном контейнере, пока он вам не понадобится. Этот рецепт не содержит никаких средств, препятствующих слеживанию, поэтому вам может потребоваться перемешивать луковую соль перед каждым использованием.

Как только вы перейдете на домашнюю луковую соль, вы, возможно, обнаружите, что используете ее чаще, потому что она намного вкуснее. Ее даже можно использовать вместо поваренной соли.