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Торт морковный на сковороде

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Торт морковный на сковороде

Описание приготовления:

Такой морковный торт на сковороде в домашних условиях отлично подойдет как для малышей, так и для взрослых. Его можно приготовить как на праздничный стол, так и для домашнего чаепития!
Назначение: На полдник / На праздничный стол / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

  • Йогурт 200 Грамм (несладкий, тесто)
  • Яйца 2 Штуки (тесто)
  • Сахар 100 Грамм (тесто)
  • Морковь 200 Грамм (тесто)
  • Мука 100 Грамм (тесто)
  • Разрыхлитель 5 Грамм (тесто)
  • Соль 1 Щепотка (тесто)
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (тесто, для жарки коржей)
  • Рикотта 150 Грамм (крем)
  • Сливки 200 Грамм (крем, 33-35% жирности)
  • Сахарная пудра 100 Грамм (крем)
  • Ванилин По вкусу (крем)

Количество порций 8

Калорийность

193 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт морковный на сковороде»

Торт морковный на сковороде

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Торт морковный на сковороде

Выберите сочную, сладкую морковь. Очистите ее и натрите на самой мелкой терке.

Торт морковный на сковороде

Для теста взбейте венчиком яйца, густой несладкий йогурт, сахар и соль.

Торт морковный на сковороде

Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородного теста.

Торт морковный на сковороде

К тесту добавьте натертую морковь и тщательно перемешайте.

Торт морковный на сковороде

Разогретую сковороду смазываем растительным маслом (используя примерно 1 ч. ложку). Выливаем 1/4 часть теста на сковороду и жарим с одной стороны под крышкой 2-3 минуты.

Торт морковный на сковороде

Переворачиваем корж на другую сторону и также жарим пару минут, до румяности.

Торт морковный на сковороде

Всего получилось 4 коржа диаметром 16-18 см. Дайте коржам остыть.

Торт морковный на сковороде

Для крема взбейте холодные жирные сливки с сахарной пудрой до мягких, устойчивых пиков.

Торт морковный на сковороде

Добавьте сыр, ванилин и снова взбейте до более плотного крема.

Торт морковный на сковороде

Соберите торт: выложите корж на блюдо, щедро промажьте кремом, затем снова коржи, крем. Уберите в холодильник на пару часов, для стабилизации. Украсьте по желанию.

Торт морковный на сковороде

Я украсила ягодами и миндальными хлопьями.

Торт морковный на сковороде

Нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного чаепития!

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