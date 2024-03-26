Описание приготовления:

Такой морковный торт на сковороде в домашних условиях отлично подойдет как для малышей, так и для взрослых. Его можно приготовить как на праздничный стол, так и для домашнего чаепития!

Назначение: На полдник / На праздничный стол / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

Йогурт 200 Грамм (несладкий, тесто)

Яйца 2 Штуки (тесто)

Сахар 100 Грамм (тесто)

Морковь 200 Грамм (тесто)

Мука 100 Грамм (тесто)

Разрыхлитель 5 Грамм (тесто)

Соль 1 Щепотка (тесто)

Масло растительное 2 Ст. ложки (тесто, для жарки коржей)

Рикотта 150 Грамм (крем)

Сливки 200 Грамм (крем, 33-35% жирности)

Сахарная пудра 100 Грамм (крем)

Ванилин По вкусу (крем)

Количество порций 8

Калорийность

193 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт морковный на сковороде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Выберите сочную, сладкую морковь. Очистите ее и натрите на самой мелкой терке.

Для теста взбейте венчиком яйца, густой несладкий йогурт, сахар и соль.

Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородного теста.

К тесту добавьте натертую морковь и тщательно перемешайте.

Разогретую сковороду смазываем растительным маслом (используя примерно 1 ч. ложку). Выливаем 1/4 часть теста на сковороду и жарим с одной стороны под крышкой 2-3 минуты.

Переворачиваем корж на другую сторону и также жарим пару минут, до румяности.

Всего получилось 4 коржа диаметром 16-18 см. Дайте коржам остыть.

Для крема взбейте холодные жирные сливки с сахарной пудрой до мягких, устойчивых пиков.

Добавьте сыр, ванилин и снова взбейте до более плотного крема.

Соберите торт: выложите корж на блюдо, щедро промажьте кремом, затем снова коржи, крем. Уберите в холодильник на пару часов, для стабилизации. Украсьте по желанию.

Я украсила ягодами и миндальными хлопьями.

Нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного чаепития!