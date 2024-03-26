Описание приготовления:
Такой морковный торт на сковороде в домашних условиях отлично подойдет как для малышей, так и для взрослых. Его можно приготовить как на праздничный стол, так и для домашнего чаепития!
Назначение: На полдник / На праздничный стол / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка / Торты
Состав / Ингредиенты:
- Йогурт 200 Грамм (несладкий, тесто)
- Яйца 2 Штуки (тесто)
- Сахар 100 Грамм (тесто)
- Морковь 200 Грамм (тесто)
- Мука 100 Грамм (тесто)
- Разрыхлитель 5 Грамм (тесто)
- Соль 1 Щепотка (тесто)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (тесто, для жарки коржей)
- Рикотта 150 Грамм (крем)
- Сливки 200 Грамм (крем, 33-35% жирности)
- Сахарная пудра 100 Грамм (крем)
- Ванилин По вкусу (крем)
Количество порций 8
Калорийность
193 ккал
Калорийность
6 г
Белки
6 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт морковный на сковороде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Выберите сочную, сладкую морковь. Очистите ее и натрите на самой мелкой терке.
Для теста взбейте венчиком яйца, густой несладкий йогурт, сахар и соль.
Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородного теста.
К тесту добавьте натертую морковь и тщательно перемешайте.
Разогретую сковороду смазываем растительным маслом (используя примерно 1 ч. ложку). Выливаем 1/4 часть теста на сковороду и жарим с одной стороны под крышкой 2-3 минуты.
Переворачиваем корж на другую сторону и также жарим пару минут, до румяности.
Всего получилось 4 коржа диаметром 16-18 см. Дайте коржам остыть.
Для крема взбейте холодные жирные сливки с сахарной пудрой до мягких, устойчивых пиков.
Добавьте сыр, ванилин и снова взбейте до более плотного крема.
Соберите торт: выложите корж на блюдо, щедро промажьте кремом, затем снова коржи, крем. Уберите в холодильник на пару часов, для стабилизации. Украсьте по желанию.
Я украсила ягодами и миндальными хлопьями.
Нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного чаепития!