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Всё смешала за 5 минут и в духовку. Вкусное мягкое печенье «всего по 2»

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Всё смешала за 5 минут и в духовку. Вкусное мягкое печенье «всего по 2»

Истории возникновения разных видов печенья в мире довольно интересные. Они даже способны отобразить быт прошлых лет на примере простой незамысловатой выпечки. Например, есть в Европе и странах СНГ печенье “Мария”. Оно появилось в весьма непростые времена для кондитеров.

Во второй половине XIX века печенье готовилось почти без сахара и масла. Соответственно, печенье тогда не особо сильно напоминало десерт. Скорее, обычное хлебное изделие.

Оно стало популярным после того, как на печенье выгравировали имя императрицы. Партия такого печенья была доставлена к императорскому двору.

Приготовим более простое и менее диетическое домашнее печенье.

Ингредиенты для печенья:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 250 г;
  • Сметана — 4 ст.л.;
  • Мука — 500 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • Ванильный сахар — 10 г;
  • Изюм — 500 г;
  • Грецкие орехи — 500 г.

Приготовление печенья:

Промываем тщательно изюм и высушиваем под бумажным полотенцем. Кладем в целлофановый пакет орехи и превращаем в крошку при помощи скалки.

Разбиваем в миску яйца, добавляем сметану, высыпаем ванильный и обычный сахара. Взбиваем компоненты до однородности, высыпаем туда муку и разрыхлитель.

Замешиваем густое тесто, куда высыпаем орехи и изюм, перемешиваем.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем.

Всё смешала за 5 минут и в духовку. Вкусное мягкое печенье «всего по 2»

Выпекаем пласт при 180 градусах 20 минут. Нарезаем печенье на небольшие квадратики.

Всё смешала за 5 минут и в духовку. Вкусное мягкое печенье «всего по 2»

После приготовления печенье можно посыпать сахарной пудрой.

Всё смешала за 5 минут и в духовку. Вкусное мягкое печенье «всего по 2»

Получается простое сладкое печенье с орехами и изюмом.

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