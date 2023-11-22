Всё смешала за 5 минут и в духовку. Вкусное мягкое печенье «всего по 2»

Истории возникновения разных видов печенья в мире довольно интересные. Они даже способны отобразить быт прошлых лет на примере простой незамысловатой выпечки. Например, есть в Европе и странах СНГ печенье “Мария”. Оно появилось в весьма непростые времена для кондитеров.

Во второй половине XIX века печенье готовилось почти без сахара и масла. Соответственно, печенье тогда не особо сильно напоминало десерт. Скорее, обычное хлебное изделие.

Оно стало популярным после того, как на печенье выгравировали имя императрицы. Партия такого печенья была доставлена к императорскому двору.

Приготовим более простое и менее диетическое домашнее печенье.

Ингредиенты для печенья:

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 250 г;

Сметана — 4 ст.л.;

Мука — 500 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Ванильный сахар — 10 г;

Изюм — 500 г;

Грецкие орехи — 500 г.

Приготовление печенья:

Промываем тщательно изюм и высушиваем под бумажным полотенцем. Кладем в целлофановый пакет орехи и превращаем в крошку при помощи скалки.

Разбиваем в миску яйца, добавляем сметану, высыпаем ванильный и обычный сахара. Взбиваем компоненты до однородности, высыпаем туда муку и разрыхлитель.

Замешиваем густое тесто, куда высыпаем орехи и изюм, перемешиваем.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем.

Выпекаем пласт при 180 градусах 20 минут. Нарезаем печенье на небольшие квадратики.

После приготовления печенье можно посыпать сахарной пудрой.

Получается простое сладкое печенье с орехами и изюмом.