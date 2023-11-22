Холодец с яйцами: порционное блюдо

Подав к столу нарядный холодец с яйцами, вы обязательно получите славу самой лучшей хозяйки. Так как это блюдо очень сильно отличается от классического заливного. Во-первых, такой холодец подается порционно. Во-вторых, он выглядит очень оригинально благодаря разрезанным отварным яйцам.

Такую шикарную подачу холодца ваши гости точно еще нигде не встречали. Не упустите момент. Удивите близких таким роскошным блюдом и подайте его к праздничному столу вместо традиционного заливного.

Как приготовить нарядный холодец с яйцами

Помните, что перед варкой мясо необходимо залить чистой водой. Выдержите его в жидкости в течение 3 часов. За это время мясо сможет очиститься от крови, которая затем не будет портить бульон сгустками.

Ингредиенты

Свиная голяшка1 шт. Свиная ножка1 шт. Говяжья вырезка400 г Лук1 шт. Морковь1 шт. Чеснок6 зуб. Яйцо3 шт. Соль1 ч. л. Черный перец (горошком) по вкусу Лавровый лист2 шт.

Приготовление

Тщательно промываем мясо. Нарезаем его на крупные куски. Помещаем ножку, рульку и говядину в кастрюлю. Заливаем всё водой (она должна покрывать мясо приблизительно на 5 см). Отправляем кастрюлю на огонь. Доводим ее содержимое до кипения. В течение 5 минут собираем появившуюся пенку, не отходя от плиты. Убавляем огонь до минимального. Очищаем луковицу, 3 зуб. чеснока и морковь. Отправляем их к мясу. Добавляем лавровый лист, черный перец и соль. Варим холодец в течение 4–5 часов, несколько раз помешивая его за это время (воду не добавляем в процессе!).Выключаем нагрев. Достаем мясо и помещаем его в миску. Выбрасываем отварные овощи. Очищаем еще 3 зуб. чеснока. Пропускаем их через пресс. Добавляем чеснок в бульон. Хорошенько перемешиваем. Затем процеживаем бульон. Отделяем мясо от костей. Мелко его нарезаем. Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их от скорлупы. Нарезаем их тонкими шайбочками. На дно формочек для кексов выкладываем по яичному ломтику. Сверху помещаем мясо.Заливаем содержимое формочек бульоном. Даем будущему холодцу полностью остыть. Затем убираем его в холодильник на 8—10 часов. Готово!

Достаньте холодец из формочек. Поместите его на большое блюдо. Присыпьте холодец с отварными яйцами измельченным свежим укропом. Потом уже можете нести его к столу и получать заслуженную похвалу своим стараниям и кулинарным умениям.