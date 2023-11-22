Рецепт: Жареная картошка по-домашнему — В моем исполнении.

Ингредиенты:

картофель — 7 шт.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

приправа — по вкусу;

масло сливочное — 50 гр.;

репчатый лук — 4 шт.

Способ приготовления: Сторонникам правильного питания явно не придется по вкусу мой рецепт. Но как же порой хочется на ужин приготовить жареной картошечки.

Количество картофеля и лука нужно брать по своему усмотрению. Кому то семь штук картофеля (примерно 1,2 кг.) достаточно очистить на троих, кто то и один в состоянии осилить такое количество. Да и величина лука и картофеля тоже имеет значение.

Очищенный и хорошо вымытый картофель нарезаю не очень тонкими «слайсами».

В сковороде уже кипит рафинированное масло, туда и отправляю картофель по мере его нарезания.

Приправу можно использовать любую. Я для жареной картошки беру молотую паприку.

Она не острая и придаст картофелю румяный вид, хотя я картошку сильно не зажариваю.

Сразу же добавляю соль, у меня морская, но не важно какую именно брать.

Если любите жареный лук, то можно и побольше добавить. У меня мелкий лук, я нарезала полукольцами четыре луковицы и добавила в сковороду.

Картофель жарю на среднем огне самой большой конфорки и периодически перемешиваю содержимое сковородки.

Минут за пять до готовности добавляю сливочное масло.

Жареный картофель вообще отлично пахнет, а если добавить чуток масла, то, как говорит моя подруга, «сейчас соседи придут на ужин».

У меня картофель сорта «Лимонка», готовится она менее получаса. Ужин готов и можно приглашать родных к столу. К жареной картошечке я подаю на стол Капусту квашеную собственного приготовления, к которой добавляю нарезанное свежее яблочко.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 30 мин.